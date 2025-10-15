Мозг против смартфона: почему не стоит брать в руки телефон сразу после пробуждения

Первые минуты после пробуждения могут определить весь день. Несмотря на это, многие люди автоматически тянутся к телефону, даже не задумываясь о последствиях.

Видео дня

Многие считают, что первые минуты после сна не имеют особого значения, но ученые утверждают, что это ошибка. Именно сразу после пробуждения мозг является чрезвычайно уязвимым и реагирует на все особенно чувствительно, пишет express.co.

Доктор Венди Сузуки, профессор Нью-Йоркского университета, отмечает, что для некоторых это время покоя, но другие разрушают потенциал своего мозга еще до завтрака.

"Вы начинаете свой день совсем неправильно, и ваш мозг это ненавидит. Если первое, что вы делаете утром, – проверяете телефон, вы теряете самое продуктивное время дня", – говорит Сузуки.

Специалист объяснила, что сразу после сна мозг находится в состоянии "пиковой нейропластичности" – это означает, что он максимально готов к обучению, адаптации и восприятию новой информации. Во время ночного отдыха также восстанавливается уровень дофамина – гормона удовольствия, поэтому утром его естественная концентрация повышена.

Однако это преимущество легко теряется, если человек сразу берет в руки телефон. По словам эксперта, стимуляция экранами блокирует естественные процессы, которые активируются в первые минуты после пробуждения. Она уточнила: "Дофамин и кортизол в это время повышены естественным путем, что поддерживает мотивацию, творчество и концентрацию. Но экраны забирают этот ресурс".

Она предложила небольшой эксперимент: "В течение пяти следующих утренников сократите использование телефона хотя бы на 20 минут. Вместо этого потянитесь, запишите три цели или просто спокойно выпейте кофе, думая о дне. Посмотрите, как изменится ваше состояние, если дать мозгу возможность начать утро самостоятельно".

Чем вредны экраны перед сном?

Не только утренние привычки влияют на мозг – вечернее использование гаджетов также может вредить психике и сну. Исследование Университета короля Сауда (Саудовская Аравия) показало, что 90% опрошенных пользовались телефонами перед сном.

Несмотря на то, что только 41,7% участников сообщили о "низком качестве сна", ученые зафиксировали вдвое больший риск его ухудшения среди тех, кто смотрел в экран от 16 до 30 минут перед отдыхом.

Авторы исследования отметили: "Наши результаты показывают, что работники, которые чаще пользуются смартфонами перед сном, имеют более высокую вероятность нарушений сна. Следует обратить больше внимания на неправильное применение смартфонов и его влияние на сон, здоровье и работоспособность взрослых".

Это было поперечное исследование, поэтому оно не доказывает, что именно телефон становится прямой причиной бессонницы, но корреляция обнаружена четко. Кроме того, другие специалисты подтверждают связь между использованием экранов и качеством отдыха.

Мнение специалистов по сну

Консультантка по сну Роузи Дэвидсон объяснила, что вечерние цифровые привычки непосредственно влияют на восстановление организма.

Она подчеркнула: "Просмотр телефона поздно вечером подвергает нас воздействию синего света, который подавляет выработку мелатонина – гормона, необходимого для качественного сна".

Эксперт посоветовала создать привычку: "Чтобы улучшить сон и психическое здоровье, ограничьте использование экрана минимум за час до того, как лечь спать".

Дэвидсон также рекомендует воздерживаться от просмотра смартфона и утром, ведь это задает тон всему дню.

"После пробуждения мозг постепенно переходит от дельта- и тета-волн (глубокий сон) к альфа- и бета-волнам. В это время мы восприимчивы и расслаблены, поэтому просмотр контента сразу после сна может существенно повлиять на настроение и мышление в течение дня", – объяснила она.

Вместо этого специалист советует несколько минут просто подышать, сосредоточиться и составить планы на день, прежде чем касаться смартфона. Если положить его подальше – например, на другую сторону комнаты – станет гораздо легче не хвататься за него автоматически.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки разрушают ваш сон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.