Может ли бургер быть частью здорового питания: врач рассказал о пищевой ценности
Бургеры ассоциируются с вредной едой быстрого приготовления. Однако они могут являться частью здорового питания при правильном приготовлении и употреблении в умеренных количествах.
Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, бургеры нужно готовить из нежирного мяса.
Количество калорий в бургере
Количество калорий может отличаться и зависеть от блюда, содержания мяса и способа приготовления.
Обычный бургер, приготовленный из котлеты, булочки, салата, помидора и лука, может содержать около 250-300 калорий. В то время как при добавлении и других ингредиентов и увеличении размера количество калорий может достигать более 1000.
Количество жира в бургере
Количество жира меняется в зависимости от мяса, способа приготовления и начинки. Меньше жира содержат те бургеры, которые приготовили из нежирного мяса (курицы, индейки). Более того, важное значение имеет способ приготовления – гриль или выпекание приводит к тому, что блюдо содержит меньшее количество жира, чем при жарке. Стандартная котлета в бургере (говядина) содержит около 8-10 г жира, в частности, насыщенного.
Врач отметил, что следует употреблять в пищу здоровые жиры, которые содержатся, например, в авокадо или орехах. В то время как трансжиры вредны и могут увеличить риск сердечных заболеваний. Он советует для бургера выбирать нежирное мясо и полезные начинки, приготовленные при правильном методе.
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