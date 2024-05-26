Может ли чай облегчить симптомы головной боли: какой сорт самый лучший

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Он может положительно влиять на здоровье человека, в частности облегчая симптомы простуды и уменьшая тревогу. Более того, некоторые считают, что чай может облегчить головную боль. Действительно ли это так?

На этот вопрос ответили в health. Эксперты заметили, что чай действительно может облегчить головные боли, однако важное значение имеет его сорт.

Некоторые сорта чая могут наоборот вызывать головную боль. Однако потребление чая – отличный способ улучшить водный баланс. В то время как даже легкое обезвоживание может вызвать симптомы головной боли.

Эксперты отметили, что для некоторых людей кофеин может быть триггером головных болей, однако для других он может быть лечением. Ведь чай с кофеином может сузить расширенные кровеносные судить и облегчить симптомы.

Кроме этого, чай может уменьшить головную боль благодаря своему расслабляющему свойству. Согласно исследованию, люди, которые пить четыре чашечки чая каждый день в течение шести недель, легче восстанавливались после стресса.

Какой чай выбрать

Следует обратить внимание на мятный чай через его мост ментола, который успокаивает мышцы и облегчает головную боль.

Имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами и облегчает тошноту. А лавандовый успокаивает и сбавляет стресс.

Также OBOZ.UA рассказывал, почему каждому следует начать потреблять брокколи. В частности, этот овощ содержит много питательных веществ, которые могут улучшить здоровье человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.