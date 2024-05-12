Может ли черный шоколад на самом деле быть полезным для здоровья

Черный шоколад богат питательными веществами, которые могут способствовать разным функциям организма. Его важно потреблять в умеренных количествах из-за его высокой калорийности, но все же он имеет ряд преимуществ для здоровья. News Bytes рассказал, какие именно.

Контроль кровяного давления

Исследования показывают, что потребление черного шоколада может привести к снижению АД. Это можно объяснить высоким содержанием магния. Кроме того, было обнаружено, что темный шоколад повышает уровень оксида азота в организме, заставляющий сосуды расширяться, способствуя снижению кровяного давления.

Защита от свободных радикалов

Черный шоколад богат антиоксидантами, такими как полифенолы, флавоноиды и катехины. Они играют решающую роль в защите организма от вредных свободных радикалов, способствующих возникновению различных заболеваний.

Улучшение здоровья сердца

Способность черного шоколада снижать кровяное давление уже делает его полезным для здоровья. Кроме того, флавоноиды какао могут уменьшать риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Подтверждено, что черный шоколад помогает понизить уровень отвратительного холестерина и поддерживать уровень неплохого.

Улучшение работы мозга

Несколько исследований показало, что потребление черного шоколада может улучшить работу головного мозга. Например, флавоноиды могут усиливать нейропластичность способность к реорганизации после травмы или болезни.

Улучшение состояния кожи

Черный шоколад содержит необходимые витамины и минералы, полезные для здоровья. К примеру, марганец способствует выработке коллагена – белка, жизненно важного для сохранения молодости. Кроме того, большое количество антиоксидантов помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей во время пребывания на солнце.

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