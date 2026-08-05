Может ли красное мясо ускорять биологическое старение: что выяснили учёные

То, что мы едим каждый день, может влиять не только на самочувствие, но и на темпы старения организма. Учёные всё чаще исследуют связь между питанием и биологическим возрастом человека.

Видео дня

Новые результаты свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление определенных видов красного мяса может быть связано с ускорением этого процесса. Эксперты объяснили eatthis.com, почему важно придерживаться сбалансированного рациона и какую роль в этом играют овощи, фрукты и качество мясных продуктов.

Исследователи из Университета Глазго (Шотландия) пришли к выводу, что чрезмерное потребление обычного обработанного красного мяса в сочетании с недостаточным количеством овощей и фруктов может быть связано с ускорением биологического старения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.

В отличие от хронологического возраста, который определяется количеством прожитых лет, биологический возраст отражает реальное состояние организма и здоровье клеток. Именно он связан с риском развития многих возрастных заболеваний, среди которых деменция, болезнь Альцгеймера, остеопороз и некоторые виды онкологических заболеваний.

Главные истории дня

Авторы исследования обратили внимание на то, что проблема касается прежде всего переработанного красного мяса. При его производстве часто используются фосфаты, которые улучшают вкус, текстуру и продлевают срок хранения продукта.

Фосфаты необходимы человеческому организму для нормальной работы клеток, однако их избыток не всегда эффективно выводится. В результате концентрация этих веществ в крови может повышаться. В предыдущих научных работах высокий уровень фосфатов уже связывали с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек, ослабления костной ткани и даже преждевременной смерти.

Чтобы проверить эту связь, исследователи проанализировали особенности питания жителей Глазго. Они обнаружили, что среди мужчин из наиболее социально незащищенных районов города частое употребление красного мяса сопровождалось более высокими показателями содержания фосфатов в крови и признаками ускоренного биологического старения.

По мнению авторов работы, объяснение может заключаться в качестве питания. Люди с ограниченными финансовыми возможностями часто имеют меньший доступ к свежим фруктам, овощам и качественному мясу, зато чаще выбирают более дешевые обработанные продукты, которые могут содержать значительное количество фосфатных добавок.

В то же время ученые отмечают, что результаты имеют определенные ограничения. Исследование было наблюдательным и проводилось на относительно небольшой группе людей, поэтому оно не доказывает, что именно красное мясо стало единственной причиной повышения уровня фосфатов или ускоренного старения.

Кроме того, авторы не разделяли красное мясо по способу производства, качеству или степени обработки, хотя именно эти факторы могут существенно влиять на содержание фосфатов. Поэтому для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, которые помогут определить, представляет ли наибольшую опасность именно мясо, продукты с добавлением фосфатов или другие виды обработанной пищи, в частности выпечка или куриные наггетсы.

Несмотря на это, научные данные уже давно свидетельствуют о связи между чрезмерным потреблением красного мяса и повышенным риском преждевременной смерти. Один из масштабных обзоров, охвативший более 1,5 миллиона человек, также подтвердил эту тенденцию. Исследователи отмечают, что люди, регулярно употребляющие много красного мяса, часто получают меньше растительной пищи. Из-за этого их рацион содержит меньше антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ, помогающих защищать организм.

Специалисты советуют не позволять красному мясу, особенно переработанным продуктам, вытеснять из рациона овощи и фрукты. Если же вы включаете его в меню, стоит соблюдать умеренность – примерно до трех порций по 85 граммов в неделю – и отдавать предпочтение менее обработанным вариантам без добавления фосфатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему стоит есть меньше бекона и как он влияет на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.