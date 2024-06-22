УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Может ли нут помочь избавиться от лишних килограммов: вы удивитесь

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
486
Может ли нут помочь избавиться от лишних килограммов: вы удивитесь

Нут снабжает организм человека растительным белком, клетчаткой и определенными витаминами и минералами. В результате потребление этих бобовых имеет чрезвычайную пользу для человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что нут может улучшить уровень сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний.

Польза потребления нута:

Содержимое клетчатки

Клетчатка играет немаловажную роль в здоровье желудочно-кишечного тракта. Также нут помогает почувствовать себя сытым после еды, что оказывает положительное влияние на здоровый вес.

Более того, клетчатка может помочь уменьшить риск распространенных заболеваний, а именно сердца, рака толстой кишки и диабета второго типа.

Защита сердца

Содержащаяся в нуте клетчатка помогает снизить уровень холестерина. Также бобовые содержат другие вещества, обладающие защитным действием. Речь идет о фитонутриентах – изофлавоны и сапонины. В то время как калий и магний важен для регулирования уровня АД.

Помощь в похудении

Нут содержит клетчатку и белок, которые помогают почувствовать себя сытым, эти питательные вещества замедляют пищеварение.

Контроль уровня сахара в крови

Нут может улучшить регуляцию уровня сахара в крови. Потому это хороший выбор для людей с диабетом второго типа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о десяти самых популярных праздничных напитках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская