Может ли нут помочь избавиться от лишних килограммов: вы удивитесь

Нут снабжает организм человека растительным белком, клетчаткой и определенными витаминами и минералами. В результате потребление этих бобовых имеет чрезвычайную пользу для человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что нут может улучшить уровень сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний.

Польза потребления нута:

Содержимое клетчатки

Клетчатка играет немаловажную роль в здоровье желудочно-кишечного тракта. Также нут помогает почувствовать себя сытым после еды, что оказывает положительное влияние на здоровый вес.

Более того, клетчатка может помочь уменьшить риск распространенных заболеваний, а именно сердца, рака толстой кишки и диабета второго типа.

Защита сердца

Содержащаяся в нуте клетчатка помогает снизить уровень холестерина. Также бобовые содержат другие вещества, обладающие защитным действием. Речь идет о фитонутриентах – изофлавоны и сапонины. В то время как калий и магний важен для регулирования уровня АД.

Помощь в похудении

Нут содержит клетчатку и белок, которые помогают почувствовать себя сытым, эти питательные вещества замедляют пищеварение.

Контроль уровня сахара в крови

Нут может улучшить регуляцию уровня сахара в крови. Потому это хороший выбор для людей с диабетом второго типа.

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