Может помочь 90% пациенток: ученые разработали препарат, который продлевает жизнь при агрессивном раке молочной железы

Ученые создали препарат, который помог значительно продлить жизнь и увеличить выживаемость пациентов с раком молочной железы. Инфузионный раствор Datroway разработан фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Daiichi Sankyo.

Производители представили соответствующие данные на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в воскресенье, 19 октября. Reuters передает, что это может быть прорывом в лечении одной из самых опасных форм онкологических заболеваний.

Что показали исследования

Пациентки с трижды негативным раком молочной железы, которые лечились Datroway, имели медиану общей выживаемости 23,7 месяца по сравнению с 18,7 месяца у больных, получавших только химиотерапию. Кроме того, после курса Datroway наблюдался значительно лучший ответ на препарат и более высокая выживаемость без прогрессирования заболевания.

Трижды негативный рак молочной железы – это довольно редкий тип онкологии, который имеет тенденцию к росту и распространению быстрее, чем другие типы рака молочной железы. Он считается тяжелым для лечения. Рак молочной железы обозначается как тройноотрицательный, если опухоль не имеет ни рецепторов эстрогена, ни прогестерона, а также если она не производит слишком много белка HER2.

"Это первый случай, когда мы демонстрируем превосходство нового подхода, такого как Datroway, по сравнению со стандартной химиотерапией", – сказал сотрудник Daiichi Sankyo Абдер Лаадем, руководитель отдела поздней стадии клинических разработок в области онкологии.

Как работает новое лекарство

Datroway принадлежит к классу противораковых препаратов, называемых конъюгатами антител и лекарственных средств (ADC). Они доставляют химиотерапевтические вещества непосредственно в опухолевые клетки и ограничивают воздействие на здоровые ткани.

Конструкция препарата обеспечивает целенаправленную доставку и снижает токсичность, заявила Сьюзан Галбрейт, исполнительная вице-президент AstraZeneca по исследованиям и разработкам в области онкологии.

Пациенты проходили терапию в два раза дольше, чем химиотерапию, но частота побочных эффектов 3-й степени была схожей, а количество случаев прекращения лечения – ниже.

В начале этого года препарат был одобрен в США для лечения определенных типов рака груди и легких.

Исследователи считают, что Datroway может конкурировать с другим противораковым препаратом – Trodelvy компании Gilead (GILD.O). Кен Келлер, глава глобального онкологического подразделения Daiichi Sankyo, заявил, что уверен в преимуществах Datroway по сравнению с Trodelvy, особенно благодаря его удобству.

"Trodelvy принимается каждые две недели, а наш препарат – раз в 21 день. Эти различия имеют значение, когда препараты близки по эффективности", – объяснил он.

Прием еще одного противоракового препарата от AstraZeneca и Daiichi под названием Enhertu, тоже из класса ADC, также показывает очень обнадеживающие результаты, утверждают фармацевты.

"С помощью Enhertu и Datroway мы можем лечить 90% всех женщин с раком груди. Эти препараты имеют шанс стать стандартом лечения для 90% женщин", – добавил Кен Келлер.

