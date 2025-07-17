Японские ученые обнаружили кишечные бактерии, которые повышают эффективность лекарств от рака: как они работают

Группа исследователей из Японии выяснила, что определенный штамм кишечных бактерий повышает эффективность иммунотерапии рака. Это показал эксперимент с использованием мышей.

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Свои выводы исследователи из Национального онкологического центра Японии и других организаций опубликовали в научном журнале Nature.

Ученые проанализировали образцы кала 50 пациентов с онкологическими заболеваниями, которые прошли курс иммунотерапии. У тех больных, которые хорошо отреагировали на терапию, было более высокое содержание штамма бактерий YB328.

Исследователи пересадили этот штамм группе мышей с раком, которым предварительно удалили кишечную флору. А второй группе мышей они ввели другой микроб, взятый у пациентов, не поддающихся иммунотерапии.

В результате у тех животных, которым вводили YB328, опухоли стали меньше. Еще один эксперимент показал, что этот штамм бактерий активирует иммунные клетки.

"Мы успешно выделили ранее неописанный бактериальный штамм YB328 из фекалий пациентов, которые реагировали на терапию блокадой PD-1, и обнаружили механизм, с помощью которого YB328 улучшает реакцию на иммунотерапию. На основе общедоступных данных о последовательности гена 16S рРНК было оценено, что YB328 находится в желудочно-кишечном тракте примерно четверти японцев", – сказано в статье.

Хиройоши Нисикава из Научно-исследовательского института Национального онкологического центра заявил, что YB328 может усилить эффективность повышающих иммунитет препаратов у пациентов, которым такая терапия не помогла. Он надеется продолжить исследования для разработки новых лекарств.

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