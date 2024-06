Может помочь здоровью вашего кишечника: простая и популярная пища

Диетологи говорят о том, что овсяная каша полезна для сердца завтраком, ведь она богата клетчаткой и может даже помочь вам жить дольше. Кроме того, овсяная каша – это не только сытный завтрак и отличный сложный углевод, который можно включать в свой рацион, но она также может помочь сохранить ваш кишечник здоровым.

По словам экспертов, овсяная каша может помочь здоровью вашего кишечника, а также положительно повлиять на здоровье вашего организма. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Овсяная каша питает кишечные бактерии

По словам опытных диетологов, овес – это пребиотик, питающий полезные пробиотические бактерии в вашем кишечнике. Ведь овес содержит бета-глюкановую клетчатку, связываемую со здоровыми кишечными бактериями. Кроме того, овес замедляет пищеварение, что может помочь контролировать ваш аппетит и предотвращать переедание.

Овсяная каша способствует здоровью кишечника

Употребление овсяной каши положительно отражается на улучшении здоровья кишечника, поскольку она содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Она может помочь укрепить ваш кишечник, связать растворимую клетчатку и увеличить стул. Кроме того, клетчатка в овсянке может действовать как пребиотик, являющийся хорошим источником топлива для здоровых бактерий в вашем кишечнике, создавая здоровую среду.

У вас будет здоровый желудочно-кишечный тракт

В то же время диетологи отмечают, что овсяная каша действительно содержит здоровые пребиотики, которые, по сути, питают полезные бактерии в вашем кишечнике. Регулярно употребляя овсянку, вы постоянно подпитываете здоровые бактерии в своем кишечнике, что приводит к лучшему пищеварению, уменьшению вздутия живота и расстройствам желудочно-кишечного тракта и здоровому желудочно-кишечному тракту в целом, уточняют специалисты.

Холодная овсянка содержит стойкий крахмал, который уменьшает воспаление.

При употреблении овсяной каши охлажденной вы потребляете продукт, который особенно полезен для питания полезных кишечных бактерий и стимулирования производства ценного побочного продукта. Эти жирные кислоты обладают массой преимуществ для вашего организма, в частности уменьшают воспаление. Но следует убедиться, что вы наслаждаетесь сырым овсом, чтобы получить полную пользу, поскольку стойкий крахмал расщепляется, когда вы варите овес в горячую овсянку.

