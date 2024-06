Здоровый завтрак: интересные рецепты с овсяной кашей

Овсяная каша – это всегда безопасный выбор для здорового завтрака, который может принести много преимуществ вашему организму. Снижение уровня холестерина, контроль сахара в крови, снижение веса и улучшение функций кишечника – лишь некоторые из преимуществ, которые может принести потребление овсяной каши.

Выбор овсяной каши на завтрак может способствовать уменьшению воспаления в организме, которое может быть ключом к здоровому образу жизни. Чтобы узнать, как максимально использовать полезные свойства овсяной каши, Eat This Not That обратились к диетологам за советами и рецептами, которые помогут улучшить ваше здоровье и самочувствие.

Кето-овсянка на ночь

Орехи, которые входят в рецепт этой каши, помогут бороться с воспалением. Ягоды являются типичной противовоспалительной пищей, их употребление может помогать уменьшить воспаление естественным путем.

Рецепт

1/4 стакана семян конопли

2 столовые ложки измельченных грецких орехов

1 столовая ложка семян чиа

1/2 стакана жирных сливок или кокосового молока

1/4 чайной ложки ванильного экстракта

Стевия по вкусу

Небольшая горсть черники

Как готовить : смешайте все ингредиенты и оставьте на час смесь в холодильнике. Чернику добавляйте перед дегустацией.

Овсянка с арахисовым маслом

Положительным шагом в этом рецепте является добавление арахисового масла, которое содержит полезные жиры. Кроме того, кленовый сироп обеспечит организм квебеколом, полифенольным химическим соединением, оказывающим противовоспалительное действие.

Рецепт

1/2 стакана овсянки

1/2 стакана молока (можно миндальное)

1 столовая ложка арахисового масла

1 чайная ложка кленового сиропа

1 чайная ложка семян чиа, необязательно

Емкость.

Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте арахисовое масло, молоко и кленовый сироп. Убедитесь, что овсянка погрузилась полностью. Храните эту кашу в холодильнике. Добавляйте фрукты по желанию перед дегустацией. Эту кашу можно взять с собой.

Овес с манго и имбирем

Сочетание двух интересных ингредиентов может помочь в борьбе с воспалением. Имбирь, известный противовоспалительное и манго, содержащий полифенолы, в комплексе будут помогать бороться с воспалительными процессами.

Рецепт

2 стакана овсянки быстрого приготовления

1/3 стакана воды

2/3 стакана консервированного несладкого кокосового молока

2 столовые ложки меда

1/2 чайной ложки тертого свежего имбиря

2 стакана нарезанного кубиками свежего или замороженного манго Семена граната (по желанию)

Емкость

Как готовить : смешайте все в стакане и добавьте овсянку с фруктами. Храните емкость в холодильнике. Посыпьте семенами гранату по желанию.

Палео овсянка

Это блюдо содержит миндаль, семена, лен и семена чиа, которые оказывают противовоспалительное действие.

Фрукты, в свою очередь, помогают контролировать хронические воспаления.

Рецепт

1/4 стакана поджаренного несоленого миндаля, мелко нарезанного

1/4 стакана поджаренных несоленых семян подсолнечника

1/4 стакана несладкого измельченного кокоса

2 столовые ложки миндальной муки

1 столовая ложка черных или белых семян чиа

1 столовая ложка молотых семян льна

1/2 чайной ложки молотой корицы

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 стакан несладкого молока, по желанию

1/4 стакана изюма без добавления сахара

Щепотка соли

Свежие фрукты, для подачи, по желанию

Кокосовый сахар или финиковый сироп, для подачи, по желанию

Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты в маленькой кастрюле. Добавьте ванильный экстракт, немолочное молоко, изюм, соль и доведите смесь до кипения. Помешивайте смесь до загустения, добавьте больше нежирного молока, если хотите улучшить консистенцию.

Украсьте блюдо фруктами и сиропом по желанию. Храните в холодильнике до двух дней.

Каша беззерновая

Семена чиа, семена льна и орехи отлично справляются с противовоспалительным действием и понравятся тем, кто не ест каши.

Рецепт

1/3 стакана мелко нарезанных орехов

1 столовая ложка молотых льняных семян

2 столовые ложки миндальной муки

2 чайные ложки семян чиа

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки морской соли

3/4 до 1 стакана миндального молока или обезжиренного кокосового молока

2 столовые ложки финикового сиропа

Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты. В небольшой кастрюле нагрейте молоко (сначала добавьте из 3/4 стакана) с финиковым сиропом практически до кипения. Перемешайте две партии и добавьте семена чиа по желанию.

Кето овсяное печенье

Этот рецепт – отличный вариант для ценителей кетогенной или низкоуглеводной диеты. В нем содержатся питательные вещества, улучшающие содержание здорового жира, не добавляя ненужных калорий.

Рецепт

1 стакан миндальной муки

2 столовые ложки (14 г) кокосовой муки

1 столовая ложка (7 г) льняной муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

2 чайные ложки корицы

1/4 чайной ложки морской соли

4 столовые ложки несоленого сливочного масла комнатной температуры 1/3 стакана (64 г) подсластителя

1 большое яйцо комнатной температуры

1 чайная ложка ванильного экстракта 1/2 стакана (40 г) измельченного несладкого кокосового ореха

1/4 чашки (40 г) семян конопли

Как готовить : В маленькой миске смешайте миндальную муку, кокосовую муку, льняную муку, пищевую соду, корицу и соль; хорошо перемешать. Отдельно взбейте миксером масло и подсластитель до появления пышной массы. Смешайте две партии и добавьте семена. Поставьте смесь в холодильник на 1 час. Выкладывайте порции печенья на противень с помощью ложки и откройте. Выпекайте до готовности.

Овсяные блины

Этот рецепт – источник питательных ингредиентов. Клетчатка, содержащаяся в крупе, поможет питать полезные бактерии кишечника, предотвращая кишечный дисбактериоз.

Рецепт

1 1⁄2 нежирные сливки

3⁄4 стакана овсянки быстрого приготовления

3⁄4 стакана цельнозерновой муки

2 столовые ложки молока 1 столовая ложка растопленного сливочного масла

1⁄2 чайной ложки разрыхлителя

1⁄2 чайной ложки пищевой соды

Щепотка корицы (плюс 1⁄8 чайной ложки для яблока)

Щепотка мускатного ореха

1 яблоко зеленое

1⁄2 стакана яблочного сока

2 столовые ложки коричневого сахара

Сливочное масло или кулинарный спрей

Как готовить : Смешайте сливки, овсянки, муку, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, пищевую соду, щепотку корицы и мускатный орех. В отдельной емкости смешайте яблоко, яблочный сок, коричневый сахар и 1/8 чайной ложки корицы, доведите до кипения. Варите, пока яблоко не размякнет, а жидкость не загустеет. Готовьте оладьи на сковороде с добавлением сливочного масла.

