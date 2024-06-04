Здоровый завтрак: интересные рецепты с овсяной кашей
Овсяная каша – это всегда безопасный выбор для здорового завтрака, который может принести много преимуществ вашему организму. Снижение уровня холестерина, контроль сахара в крови, снижение веса и улучшение функций кишечника – лишь некоторые из преимуществ, которые может принести потребление овсяной каши.
Выбор овсяной каши на завтрак может способствовать уменьшению воспаления в организме, которое может быть ключом к здоровому образу жизни. Чтобы узнать, как максимально использовать полезные свойства овсяной каши, Eat This Not That обратились к диетологам за советами и рецептами, которые помогут улучшить ваше здоровье и самочувствие.
Кето-овсянка на ночь
Орехи, которые входят в рецепт этой каши, помогут бороться с воспалением. Ягоды являются типичной противовоспалительной пищей, их употребление может помогать уменьшить воспаление естественным путем.
Рецепт
1/4 стакана семян конопли
2 столовые ложки измельченных грецких орехов
1 столовая ложка семян чиа
1/2 стакана жирных сливок или кокосового молока
1/4 чайной ложки ванильного экстракта
Стевия по вкусу
Небольшая горсть черники
Как готовить : смешайте все ингредиенты и оставьте на час смесь в холодильнике. Чернику добавляйте перед дегустацией.
Овсянка с арахисовым маслом
Положительным шагом в этом рецепте является добавление арахисового масла, которое содержит полезные жиры. Кроме того, кленовый сироп обеспечит организм квебеколом, полифенольным химическим соединением, оказывающим противовоспалительное действие.
Рецепт
1/2 стакана овсянки
1/2 стакана молока (можно миндальное)
1 столовая ложка арахисового масла
1 чайная ложка кленового сиропа
1 чайная ложка семян чиа, необязательно
Емкость.
Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте арахисовое масло, молоко и кленовый сироп. Убедитесь, что овсянка погрузилась полностью. Храните эту кашу в холодильнике. Добавляйте фрукты по желанию перед дегустацией. Эту кашу можно взять с собой.
Овес с манго и имбирем
Сочетание двух интересных ингредиентов может помочь в борьбе с воспалением. Имбирь, известный противовоспалительное и манго, содержащий полифенолы, в комплексе будут помогать бороться с воспалительными процессами.
Рецепт
2 стакана овсянки быстрого приготовления
1/3 стакана воды
2/3 стакана консервированного несладкого кокосового молока
2 столовые ложки меда
1/2 чайной ложки тертого свежего имбиря
2 стакана нарезанного кубиками свежего или замороженного манго Семена граната (по желанию)
Емкость
Как готовить : смешайте все в стакане и добавьте овсянку с фруктами. Храните емкость в холодильнике. Посыпьте семенами гранату по желанию.
Палео овсянка
Это блюдо содержит миндаль, семена, лен и семена чиа, которые оказывают противовоспалительное действие.
Фрукты, в свою очередь, помогают контролировать хронические воспаления.
Рецепт
1/4 стакана поджаренного несоленого миндаля, мелко нарезанного
1/4 стакана поджаренных несоленых семян подсолнечника
1/4 стакана несладкого измельченного кокоса
2 столовые ложки миндальной муки
1 столовая ложка черных или белых семян чиа
1 столовая ложка молотых семян льна
1/2 чайной ложки молотой корицы
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 стакан несладкого молока, по желанию
1/4 стакана изюма без добавления сахара
Щепотка соли
Свежие фрукты, для подачи, по желанию
Кокосовый сахар или финиковый сироп, для подачи, по желанию
Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты в маленькой кастрюле. Добавьте ванильный экстракт, немолочное молоко, изюм, соль и доведите смесь до кипения. Помешивайте смесь до загустения, добавьте больше нежирного молока, если хотите улучшить консистенцию.
Украсьте блюдо фруктами и сиропом по желанию. Храните в холодильнике до двух дней.
Каша беззерновая
Семена чиа, семена льна и орехи отлично справляются с противовоспалительным действием и понравятся тем, кто не ест каши.
Рецепт
1/3 стакана мелко нарезанных орехов
1 столовая ложка молотых льняных семян
2 столовые ложки миндальной муки
2 чайные ложки семян чиа
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/4 чайной ложки молотого имбиря
1/4 чайной ложки морской соли
3/4 до 1 стакана миндального молока или обезжиренного кокосового молока
2 столовые ложки финикового сиропа
Как готовить : Смешайте сухие ингредиенты. В небольшой кастрюле нагрейте молоко (сначала добавьте из 3/4 стакана) с финиковым сиропом практически до кипения. Перемешайте две партии и добавьте семена чиа по желанию.
Кето овсяное печенье
Этот рецепт – отличный вариант для ценителей кетогенной или низкоуглеводной диеты. В нем содержатся питательные вещества, улучшающие содержание здорового жира, не добавляя ненужных калорий.
Рецепт
1 стакан миндальной муки
2 столовые ложки (14 г) кокосовой муки
1 столовая ложка (7 г) льняной муки
1/2 чайной ложки пищевой соды
2 чайные ложки корицы
1/4 чайной ложки морской соли
4 столовые ложки несоленого сливочного масла комнатной температуры 1/3 стакана (64 г) подсластителя
1 большое яйцо комнатной температуры
1 чайная ложка ванильного экстракта 1/2 стакана (40 г) измельченного несладкого кокосового ореха
1/4 чашки (40 г) семян конопли
Как готовить : В маленькой миске смешайте миндальную муку, кокосовую муку, льняную муку, пищевую соду, корицу и соль; хорошо перемешать. Отдельно взбейте миксером масло и подсластитель до появления пышной массы. Смешайте две партии и добавьте семена. Поставьте смесь в холодильник на 1 час. Выкладывайте порции печенья на противень с помощью ложки и откройте. Выпекайте до готовности.
Овсяные блины
Этот рецепт – источник питательных ингредиентов. Клетчатка, содержащаяся в крупе, поможет питать полезные бактерии кишечника, предотвращая кишечный дисбактериоз.
Рецепт
1 1⁄2 нежирные сливки
3⁄4 стакана овсянки быстрого приготовления
3⁄4 стакана цельнозерновой муки
2 столовые ложки молока 1 столовая ложка растопленного сливочного масла
1⁄2 чайной ложки разрыхлителя
1⁄2 чайной ложки пищевой соды
Щепотка корицы (плюс 1⁄8 чайной ложки для яблока)
Щепотка мускатного ореха
1 яблоко зеленое
1⁄2 стакана яблочного сока
2 столовые ложки коричневого сахара
Сливочное масло или кулинарный спрей
Как готовить : Смешайте сливки, овсянки, муку, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, пищевую соду, щепотку корицы и мускатный орех. В отдельной емкости смешайте яблоко, яблочный сок, коричневый сахар и 1/8 чайной ложки корицы, доведите до кипения. Варите, пока яблоко не размякнет, а жидкость не загустеет. Готовьте оладьи на сковороде с добавлением сливочного масла.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о преимуществах овсяной каши на завтрак.
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