Можно ли есть картошку, если вы соблюдаете палеодиеты: что следует знать

Исключение белого картофеля из палеодиеты всегда вызывало любопытство среди энтузиастов. Для тех, кто только знакомится с палео-способом питания, понимание основ этой диеты, уходящее корнями наших предков, имеет решающее значение. По словам Eatthis, хотя это модная диета, она ограничивает разные продукты питания, включая упакованные и многие "здоровые" варианты.

Согласно принципам палеодиеты, предки наших предков не имели доступа к продуктам, выращенным с помощью сельского хозяйства. Поэтому зерновые, бобовые, молочные продукты и тростниковый сахар не являлись частью их рациона. Приверженцы палеодиеты считают, что нам также следует избегать этих продуктов, поскольку наш генетический состав совпадает с генетическим составом наших пещерных предков.

Однако когда дело доходит до белого картофеля, палеодиета занимает интересную позицию. Хотя белый картофель является полноценной, натуральной пищей, которую могли употреблять наши предки, она не входит в ее состав из-за своей питательности.

Бет Уоррен, зарегистрированный диетолог, объясняет, что белый картофель содержит много углеводов и мало белка и клетчатки, что исключает его из палеодиеты, которая сосредоточена на продуктах с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом. Таким образом, даже вареная, запеченная или пюре остается несовместимой с палеодиетой.

Уоррен отмечает, что большинство людей, придерживающихся палеодиеты, считают батат подходящим. Питательный профиль отличает его от белого картофеля, поскольку он содержит меньше углеводов и имеет более низкий гликемический индекс. Это отличие ставит сладкий картофель в более благоприятное положение.

Если вы хотите, вы можете включить белый картофель в свою версию палеодиеты и побаловать себя им. Однако, если вы предпочитаете строгое соблюдение рекомендаций, есть альтернативы, которые следует изучить.

Прекрасным выбором является сладкий картофель, имеющий похожую текстуру и более благоприятную питательную ценность. Кроме того, пюре из цветной капусты и пюре из корня сельдерея имеют схожую текстуру и могут быть сытными заменителями картофельного пюре.

Если вы хотите вкуса жареного картофеля, различные жареные овощи, такие как цветная капуста, корень сельдерея и репа, могут предложить подобное пикантное наслаждение. Более того, эти овощи, вместе с морковью, можно превратить в запеченную версию картофеля фри, что позволит вам наслаждаться, оставаясь при этом верными палеодиете.

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