Можно ли похудеть во время секса: сколько теряется калорий
Знали ли вы, что сжечь калории можно не только в спортзале, но и во время секса? Более того, это также происходит во время поцелуев.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что количество сожженных калорий во время секса отличается в зависимости от нескольких факторов:
- интенсивность сексуальной активности;
- конкретные действия;
- масса тела человека;
- общее физическое состояние.
По разным оценкам, в среднем в течение 30 минут секса человек весом около 70 килограммов сжигает от 85 до 100 калорий. Врач подчеркнул, что это общая оценка, тогда как фактическое количество может быть выше или ниже.
В частности, более пассивная деятельность сожжет меньше калорий, тогда как более активные и энергичные действия – больше. Также сексуальная активность имеет разные преимущества для здоровья человека:
- уменьшение стресса;
- улучшение близости и эмоциональной связи с партнером;
- повышение физической формы
Секс или поцелуй: когда сжигается больше калорий
Из-за большей физической активности во время секса сжигается больше калорий. Однако поцелуй может увеличить частоту сердечных сокращений, снизить стресс, улучшить эмоциональную связь.
Во время секса задействуется несколько групп мышц и происходит большая физическая активность, поэтому и калорий сжигается больше.
Страстный поцелуй может сжечь от 2 до 3 калорий в минуту. Поэтому 30 минут поцелуев – 60-90 сожженных калорий.
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