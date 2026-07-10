Можно ли просто срезать плесень с сыра: специалисты объяснили, когда это опасно

Плесень на сыре не всегда означает, что достаточно просто срезать испорченную часть. Некоторые виды сыров после появления грибка становятся опасными для употребления, даже если поражена лишь небольшая область.

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В то же время для отдельных твёрдых сортов существуют исключения, о которых стоит знать. Эксперты объяснили parade.com, когда сыр ещё можно спасти, а когда его нужно без колебаний выбросить.

"Пища с плесенью не просто неприятна на вкус – иногда она способна вызвать заболевание. Некоторые виды плесени вырабатывают невидимые токсины, которые могут вызывать тошноту, рвоту или создавать долгосрочные риски для здоровья. Даже нетоксичная плесень способна спровоцировать расстройства пищеварения или аллергические реакции", – объясняет врач Ванесса Коффман.

Впрочем, это не означает, что любая плесень одинаково опасна для всех.

"Некоторые виды плесени действительно могут вызывать проблемы со здоровьем, особенно у людей с аллергией, однако большинство из них в целом не представляют серьезной угрозы", – отмечает эпидемиолог Брайан Лабус.

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Он добавляет, что плесень почти всегда портит вкус сыра, но это еще не значит, что она обязательно приведет к болезни.

Когда сыр нужно выбросить?

Специалисты подчеркивают: самое безопасное решение – избавиться от любого продукта, на котором появилась плесень. Причина в том, что грибок часто распространяется гораздо дальше, чем это видно невооруженным глазом. Особенно это касается мягких сыров – бри, рикотты, сливочного сыра, свежей моцареллы и других подобных продуктов.

"Если на мягком сыре появилась плесень, нужно выбросить весь кусок. Из-за высокого содержания влаги грибок легко проникает внутрь продукта, даже если снаружи этого не видно", – отмечает Коффман.

Эксперт по питанию Брайан Чау также советует не рисковать.

"Плесень на мягких сырах означает, что продукт уже испортился и может содержать микотоксины, которые способны негативно влиять на организм", – объясняет он.

А что делать с твёрдыми сырами?

Другая ситуация – твёрдые сыры, например, пармезан или чеддер. По словам Брайана Чау, появление плесени на таких продуктах обычно свидетельствует о неправильном производстве или нарушении условий хранения.

Коффман отмечает, что в случае с твёрдыми сырами иногда допустимо удалить повреждённую часть.

"Плесень обычно не проникает глубоко в твёрдые сыры. Если вы решили оставить продукт, необходимо срезать не менее 2,5 сантиметра вокруг пораженного участка и под ним. При этом нож не должен касаться самой плесени, чтобы не перенести ее на чистую часть сыра", – говорит врач.

Однако она напоминает, что опасные бактерии могут быть незаметны.

"Патогенные микроорганизмы часто не изменяют ни запах, ни внешний вид продукта. Именно поэтому производители должны обеспечивать безопасность своей продукции еще на этапе производства", – добавляет врач.

Почему в некоторых сырах плесень – это нормально?

Многих удивляет, что сыр может содержать плесень с самого начала. На самом деле именно она является важной составляющей производства многих сортов.

"Фактически без плесени не существовало бы многих видов сыров. Именно она формирует характерный вкус и текстуру отдельных сортов", – объясняет Лабус.

Например, естественная плесень образует синие прожилки в голубых сырах или белую корочку на бри.

"Многие сыры содержат специально выращенную плесень, и для большинства людей она абсолютно безопасна, если нет аллергии", – добавляет эксперт.

Для производства сыров с голубой плесенью используют грибки рода Penicillium.

"У людей с аллергией может возникнуть реакция даже на такую "полезную" плесень. Проявления могут варьироваться от легкого раздражения до анафилаксии", – предупреждает Лабус.

По его словам, незначительные аллергические симптомы часто устраняются антигистаминными препаратами, тогда как тяжелые случаи требуют неотложной медицинской помощи.

Как правильно удалять плесень?

Специалисты объясняют, что все зависит от структуры продукта. Мягкие сыры обладают высокой влажностью, поэтому грибок легко проникает вглубь, и полностью удалить его практически невозможно. Зато в твёрдых сырах плесень распространяется значительно медленнее. Если же возникают какие-либо сомнения относительно безопасности продукта, Коффман советует руководствоваться простым правилом: "Если сомневаешься – выбрось".

Как предотвратить появление плесени?

Чтобы сыр дольше оставался свежим, эксперты рекомендуют:

хранить его в холодильнике при стабильной температуре;

хранить свежие сыры в оригинальной упаковке или рассоле;

по возможности использовать специальную бумагу для сыра, пропускающую воздух;

избегать длительного хранения в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах, поскольку они накапливают влагу.

Также стоит помнить, что у разных сортов сыра разный срок годности. Мягкие сорта желательно употребить примерно в течение недели после вскрытия, тогда как твёрдые могут храниться до шести месяцев в нераспакованном виде. После вскрытия упаковки их рекомендуется употребить в течение трёх-четырёх недель, ведь со временем риск порчи значительно возрастает.

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