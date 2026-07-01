Не только овсяное или миндальное: назвали растительное молоко, которое может помочь снизить уровень холестерина

Конопляное молоко набирает популярность среди людей, которые ищут полезную альтернативу традиционным молочным продуктам. Этот напиток ценят за питательный состав, низкое содержание углеводов и высокую концентрацию полезных жиров.

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Некоторые исследования показывают, что его регулярное употребление может положительно влиять на уровень холестерина и здоровье сердечно-сосудистой системы. Специалисты объяснили express.co, чем особенна конопляное молоко и как его можно легко приготовить в домашних условиях.

Эксперты Healthline назвали конопляное молоко одним из "самых полезных" заменителей традиционного молока. Его можно приобрести в специализированных магазинах или легко приготовить самостоятельно дома всего из нескольких ингредиентов.

Конопляное молоко производят из семян конопли, которые измельчают и смешивают с водой. Несмотря на то, что семена происходят от растения Cannabis sativa, они не обладают психоактивными свойствами и не вызывают эффектов, связанных с марихуаной.

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Семена конопли часто относят к так называемым суперфудам благодаря высокому содержанию питательных веществ. Именно поэтому напиток на его основе может стать хорошей альтернативой молочным продуктам для людей, которые хотят увеличить потребление белка и клетчатки.

Чем полезно конопляное молоко?

Конопляное молоко содержит больше полезных жиров и белка, чем многие другие растительные аналоги, в частности рисовое и миндальное.

По сравнению с цельным коровьим молоком оно содержит меньше калорий, белков и углеводов, но примерно такое же количество жиров. При этом напиток обеспечивает организм всеми незаменимыми аминокислотами, которые легко усваиваются.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что конопляное молоко может способствовать снижению уровня холестерина и поддерживать нормальную работу щитовидной железы. Кроме того, оно практически не содержит углеводов.

Благодаря оптимальному соотношению жирных кислот омега-3 и омега-6 этот напиток также может положительно влиять на состояние кожи, помогая организму эффективнее реагировать на воспалительные процессы и возрастные изменения.

Еще одним преимуществом является высокое содержание аминокислоты аргинина. Она участвует в выработке оксида азота, который помогает расширять кровеносные сосуды и поддерживать здоровый уровень артериального давления.

Как приготовить конопляное молоко дома?

Приготовить этот напиток довольно просто. Для этого понадобятся:

120 мл (примерно полстакана) очищенных семян конопли;

720–960 мл воды (в зависимости от желаемой густоты);

щепотка морской соли.

Все ингредиенты нужно взбить блендером до однородной консистенции. По желанию можно добавить несколько фиников или немного ванильного экстракта, чтобы сделать вкус более сладким без использования сахара.

Домашнее конопляное молоко имеет еще одно преимущество – оно не содержит добавленного сахара и других ненужных добавок, что особенно важно для людей, стремящихся сократить потребление ультраобработанных продуктов.

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