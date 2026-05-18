Какое молоко самое полезное для здоровья: эксперты определили главного фаворита

Молоко уже много лет остается одним из самых популярных продуктов в ежедневном рационе людей. Несмотря на стремительный рост популярности растительных альтернатив, эксперты по питанию не советуют спешить полностью отказываться от коровьего молока.

Диетологи объясняют, что именно оно содержит большое количество белка, кальция и других важных питательных веществ. Специалисты также рассказали marthastewart.com, какое молоко считается самым полезным для здоровья и почему соевый напиток называют лучшей альтернативой.

Пастеризованное коровье молоко специалисты по питанию называют самым полезным среди большого количества популярных растительных напитков. Несмотря на то, что овсяное, миндальное, кокосовое и соевое молоко все чаще появляются в рационе людей, именно традиционное молоко, по мнению экспертов, имеет лучший баланс питательных веществ.

Диетолог Эми Рид отмечает, что людям, которые не имеют проблем с усвоением молочных продуктов, стоит выбирать именно пастеризованное коровье молоко. Другой эксперт, Эми Дэвис, добавляет, что этот продукт содержит значительное количество необходимых организму витаминов и минералов.

Один стакан молока объемом примерно 240 мл содержит 8 граммов качественного белка, а также 13 различных витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы организма.

Эксперты объясняют, что кальций, витамин D и фосфор в составе молока помогают поддерживать прочность зубов и костей. Кроме того, регулярное употребление молочных продуктов связывают с уменьшением риска развития остеопороза, остеопении и потери костной массы в старшем возрасте.

Отдельное внимание специалисты уделяют йоду. Этот минерал важен для работы щитовидной железы, правильного обмена веществ, а также развития мозга и костной системы плода во время беременности. По словам диетологов, одна порция молочных продуктов может покрывать около 60% суточной потребности организма в йоде. В большинстве растительных аналогов молока это вещество отсутствует, если продукт специально не обогащен.

Молоко также считают хорошим источником белка для поддержания мышечной массы. Оно содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза мышечного белка. Кроме этого, в составе присутствуют казеин и сывороточный белок, которые особенно полезны для восстановления мышц после физических нагрузок.

Специалисты добавляют, что кальций может влиять на процесс усвоения жиров, а белки и жиры в составе молока помогают дольше сохранять чувство сытости. Именно поэтому молочные продукты могут способствовать контролю аппетита.

Некоторые научные исследования также свидетельствуют, что умеренное потребление цельного молока может быть связано с более низкой массой тела и меньшим индексом массы тела у взрослых.

Калий, магний и кальций в составе молока поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Калий помогает контролировать артериальное давление, уравновешивая уровень натрия в организме, магний необходим для работы сердечной мышцы, а кальций участвует в правильном сокращении мышц.

В то же время эксперты отмечают, что современные исследования уже не подтверждают предыдущие утверждения о существенном негативном влиянии цельного молока на здоровье сердца.

Диетологи объясняют, что основная разница между цельным и обезжиренным молоком заключается в количестве жира и калорий. При этом содержание белка, кальция, калия и витамина D в этих видах молока почти не отличается. Поэтому выбор зависит преимущественно от личных вкусовых предпочтений и общего рациона человека.

Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, взрослым людям советуют употреблять примерно три порции молочных продуктов ежедневно. Одной порцией считается один стакан молока. К этой категории также относятся йогурт, творог и кефир.

Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные продукты или тем, кто придерживается веганского питания, специалисты советуют обратить внимание на обогащенное соевое молоко. По словам экспертов, именно оно больше всего приближено к коровьему по содержанию белка и аминокислотному составу.

