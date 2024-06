Можно ли заниматься спортом во время болезни: распространенные мифы

После пандемии COVID-19, большинство людей на планете привыкли к ношению медицинских масок, и чаще пользуются ими в общественных местах, если у них есть вирус и не желают делиться им с другими. Однако, если человек заболел и желает посетить спортивный зал, не будет ли маска мешать во время выполнения активных упражнений?

Существует мнение, что медицинская маска может усложнить занятия и перекрывать дыхание, что заставляет людей отказываться от такой инициативы. В Eat This, Not That! рассказали, почему это утверждение является мифом и о чем свидетельствует исследование о влиянии маски на работу легких.

Согласно исследованию Annals of the American Thoracic Society, медицинские маски почти не влияют на количество кислорода и углекислого газа, поступающих в легкие. Однако, хотя одышка может быть ощутимой во время физической активности с маской, влияние их использования на дыхательную систему обычно очень незначительно, а иногда и не заметно, даже во время интенсивных тренировок.

Таким образом, носить маску во время тренировок может быть неудобно, однако это не является оправданием для пренебрежения физической активностью. По словам Сюзан Хопкинс, доктора медицинских наук в отделе здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Диего, маска не влияет на функцию сердца и легких у здоровых людей, однако она может приводить к усилению одышки.

Зато риск существует для людей, имеющих симптомы серьезных заболеваний сердца или легких. Доктор Хопкинс говорит, что: "Эти люди могут чувствовать себя слишком некомфортно, чтобы заниматься спортом, и это следует обсудить со своим врачом".

Поэтому, если вы вполне здоровы и не имеете соответствующих заболеваний, которые могут препятствовать занятиям в медицинской маске, вы вполне можете использовать такую защиту и продолжать тренировки. Однако, убедитесь, что это не повлияет на ваше самочувствие и является вполне безопасными в вашем состоянии.

