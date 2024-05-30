Польза спорта: почему стоит заниматься кардио натощак

Часто говорят, что день нужно начинать с тренировки. Один из способов сделать это – выполнить кардио натощак. Но что это действительно значит?

Кардио натощак – это не что иное, как тренировка на пустой желудок, когда пищеварительная система еще не начала перерабатывать пищу. Это обычно происходит утром перед первым приёмом пищи. Мы расскажем вам почему это полезно для организма.

Улучшает здоровье сердца и способствует похудению

Ваше сердце – это мышца, и ему нужно регулярно работать. Поэтому начинайте свой день с езды на велосипеде, беге, плавании или быстрой ходьбе. Эти простые кардиоупражнения ускоряют сердцебиение, помогают сбалансировать кровяное давление и снижают уровень холестерина.

Кардиотренировка натощак помогает сжигать больше жира, поскольку гликоген все еще остается в вашем организме, позволяя сжигать жир (безопасно).

Кардиотренирование натощак приводит к более быстрому и более устойчивому снижению веса.

Жиры и углеводы – это два основных источника энергии, необходимые для выполнения физических упражнений. Однако поскольку уровень гликогена (углеводов) истощается за ночь во время сна, а перед голоданием вы ничего не потребляете, вся ваша энергия во время тренировки поступает из жировых запасов, что приводит к более быстрой потере веса.

Повышает энергию и улучшает настроение

То, как вы начнете свой день, определяет качество оставшегося дня, поэтому кардио натощак настоятельно рекомендуется. Утренняя зарядка дает больше энергии, чем чашечка кофе, и помогает поддерживать энергию в течение дня.

Чем больше вы потеете, тем больше гормонов счастья выделяется в вашем организме, что улучшает настроение.

Влияние на здоровье

Однако для некоторых людей кардио натощак может означать снижение работоспособности из-за снижения уровня глюкозы в крови. Это также большое "нет-нет" для бодибилдеров, поскольку оно может сжигать строительные блоки белка, тем самым влияя на мышечную массу.

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