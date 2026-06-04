Мужчина, которому в 31 год обнаружили рак толстой кишки, рассказал о ранних симптомах болезни

Рак толстой кишки все чаще диагностируют не только у людей старшего возраста, но и у молодых пациентов. При этом первые проявления заболевания нередко выглядят настолько привычными, что многие не придают им значения.

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31-летний мужчина поделился собственной историей борьбы с болезнью и рассказал о симптомах, которые долгое время казались ему безобидными. Его опыт стал напоминанием о том, насколько важно внимательно относиться к любым изменениям в работе организма, пишет express.co.

31-летний Крис Кирт призывает людей внимательнее относиться к изменениям в работе организма после того, как несколько, на первый взгляд, незначительных симптомов оказались признаками рака толстой кишки. По словам мужчины, путь к установлению диагноза был непростым. Он неоднократно сталкивался с задержками во время обследований, поэтому в конце концов решил пройти дополнительную проверку в частной клинике. Именно там врачи обнаружили в его нисходящей ободочной кишке опухоль размером около 5 сантиметров.

Через два месяца после постановки диагноза Крис перенес операцию по удалению новообразования. После этого ему пришлось еще четыре недели ждать результатов обследований. Незадолго до Рождества мужчина услышал долгожданную новость – признаков рака больше не обнаружили.

Теперь Крис активно рассказывает о своем опыте в социальных сетях, где его история привлекла внимание тысяч людей. Он стремится повысить осведомленность о раке толстой кишки и убедить других не игнорировать даже незначительные изменения в самочувствии.

"Предупреждающие признаки рака толстой кишки у меня были только в 31 год", – написал он под одним из своих видео, где перечислил симптомы, которые появились еще до установления диагноза.

Постоянная усталость и сонливость

Одним из первых изменений стало то, что после работы Крис начал регулярно засыпать на диване. Ранее такого с ним не случалось.

Специалисты отмечают, что длительная необъяснимая усталость может быть одним из возможных симптомов рака толстой кишки. Иногда это связано с железодефицитной анемией, которая возникает из-за скрытой кровопотери в кишечнике. В то же время стоит помнить, что истощение может иметь много других причин и не является специфическим признаком онкологического заболевания.

Ночная потливость

Еще одним симптомом стали сильные приступы потоотделения во время сна. По словам мужчины, он просыпался настолько потным, что одежда и постель были мокрыми.

Врачи отмечают, что ночная потливость иногда сопровождает рак толстой кишки, особенно на более поздних стадиях. Наибольшее внимание следует обращать на этот симптом, если он сочетается с беспричинной потерей веса, болью в животе, изменениями стула или постоянной усталостью.

Ощущение неполного опорожнения

Крис также заметил, что после посещения туалета у него часто оставалось ощущение, будто кишечник опорожнился не полностью.

Специалисты советуют не оставлять без внимания любые изменения в привычном стуле. Речь идет как о запорах или диарее, так и об изменении частоты походов в туалет. Также поводом для консультации с врачом могут быть длительная боль в животе или уплотнение, которое не исчезает.

Внезапные позывы в туалет

Еще одним признаком, который мужчина сначала не считал серьезным, стало неожиданное и сильное желание срочно воспользоваться туалетом.

Медики объясняют, что постоянные или внезапные позывы к дефекации, а также ощущение неполного опорожнения могут быть связаны с изменениями в толстой или прямой кишке.

Кровь в кале

Самым важным симптомом Крис называет появление крови в кале. Она может быть ярко-красной или иметь темный, почти черный цвет.

Яркая кровь часто свидетельствует о кровотечении в нижних отделах кишечника. Хотя такой признак не всегда означает рак, он требует обязательной консультации с врачом и дополнительного обследования.

Специалисты отмечают: наличие одного или даже нескольких из перечисленных симптомов не означает, что у человека обязательно рак толстой кишки. Причины могут быть разными. Однако если подобные признаки сохраняются или вызывают беспокойство, не стоит откладывать обращение к врачу.

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