Мятные пластыри для похудения: развеивание мифа относительно эффективности метода

Японские пластыри для похудения стали популярным средством для тех, кто ищет быстрого способа снижения веса. Однако, по мнению экспертов, такие средства, содержащие японскую мяту, как активный ингредиент, могут быть неэффективным способом для достижения цели.

В чем смысл таких пластырей и действительно ли они могут помочь избавиться от лишнего веса? С этим разбирались в Eat This, Not That!

В составе пластырей, которые предназначены для похудения содержится растение, также известное как mentha canadensis. Это мята, которая происходит как из Северной Америки, так и из Азии, имеющая различное назначение. В частности, она эффективна при различных заболеваниях, а именно: расстройствах пищеварения, простуде, лихорадке и боли в суставах.

Предполагается, что в форме пластыря это вещество должно всасываться в кожу и попадать в проблемные зоны, без непосредственного попадания в пищеварительную систему. Однако, хотя мята обладает способностью стимулировать пищеварение и ускорять метаболизм, что может способствовать похудению, без здоровых изменений в питании и образе жизни, эти пластыри не помогут сбросить вес.

Кроме того, сегодня не существует подтверждения, что свидетельствовало бы об эффективности этого метода. Зато есть сомнения относительно химического состава таких средств, проникающих в кожу вместе с мятой. По мнению Хейли Помрой, ведущего голливудского диетолога и основательницы Haylie Pomroy Group: "Это может пугать, потому что некоторые компании используют те же носители, что и фентаниловые пластыри. Посмотрите, кто их производит и где они производятся. Девяносто девять процентов этих компаний не раскрывают информацию о своих носителях".

Помрой добавила, что: "Единственное преимущество, которое мы увидели в ходе исследований трансдермальных применений, — это трансдермальные витамины группы В или половые гормоны, такие как пластыри с тестостероном или эстрогеном. Опять же, проблема заключается в носителе всех этих других пластырей".

