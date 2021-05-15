На Черниговщине зафиксировали вспышку смертельной болезни

В Черниговской области зафиксировано несколько случаев заболевания ботулизмом. Один человек скончался.

Об этом сообщается на сайте Черниговского областного лабораторного центра Минздрава. В ведомстве уточнили, что умерла 38-летняя женщина.

Было установлено, что причиной заболевания стало употребление вяленой рыбы собственного приготовления.

"Причиной заболевания стало употребление вяленой непатранной рыбы собственного приготовления. Данный случай заболевания подтвержден лабораторией ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины", – сказано в сообщении.

Всего за 13 мая подтверждено 6 случаев заболевания ботулизмом (с учетом летального случая).

При этом 67-летнему мужчине отменили ранее установленный диагноз "ботулизм", поскольку результаты анализа не подтвердились лабораторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге от ботулизма умерла 58-летняя женщина. Она также употребляла соленую рыбу собственного приготовления.

О том, как минимизировать риск подхватить эту болезнь, читайте в нашем материале.