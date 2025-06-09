На грани между пользой и опасностью: как вино влияет на сердце

Вино уже давно ассоциируется с пользой для сердца, особенно когда речь идет о красном. Однако современная наука все чаще обращает внимание на тонкости этой связи.

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Исследования показывают, что влияние вина на сердечно-сосудистую систему зависит от количества, частоты потребления и общего образа жизни. Ниже приведены положительные и отрицательные эффекты вина на сердце от eatthis.com, которые подтверждены научными данными.

Стоит помнить: положительный эффект возможен только при умеренном потреблении - не более одного бокала (примерно 140 мл) в день для женщин и двух для мужчин. Если же вы вообще не употребляете алкоголь, врачи не советуют начинать, даже с "полезным" вином.

"Мы не можем с уверенностью сказать, именно красное вино приносит пользу, или дело в других факторах. Вполне возможно, что те, кто выбирает вино, в целом придерживаются более здорового образа жизни, в частности питаются по средиземноморскому образцу", – отметил доктор Роберт Клонер.

Вино может повысить уровень "хорошего" холестерина

Одним из потенциальных плюсов умеренного потребления вина является способность повышать концентрацию ЛПВП – липопротеинов высокой плотности, которые считаются "хорошими" для сердца. Особенно этот эффект приписывают именно красному вину, содержащему полифенолы. Некоторые исследования свидетельствуют, что эти вещества также могут уменьшать количество мелких частиц ЛПНП ("плохого" холестерина), которые тесно связаны с развитием ишемической болезни сердца.

В одном из экспериментов, опубликованном в журнале Circulation, 14 человек ежедневно употребляли алкоголь, не меняя других аспектов питания и образа жизни. Результаты показали рост уровня ЛПВП в среднем на 18% по сравнению с периодом воздержания от алкоголя.

Уменьшение слипания тромбоцитов

Тромбоциты – это клетки крови, отвечающие за образование сгустков. Когда они становятся слишком "липкими", повышается риск тромбоза, что может привести к инфаркту или инсульту.

Исследования показывают: если употреблять красное вино в небольших дозах, это может снизить активность тромбоцитов. В лабораторном эксперименте, опубликованном в Европейском журнале внутренней медицины, ученые соединяли тромбоциты с красным вином, его полифенолами и деалкоголизированным спиртом. Результаты показали, что полифенолы и само вино уменьшали агрегацию тромбоцитов в зависимости от дозы, тогда как этанол без сопутствующих веществ не имел такого эффекта.

Превышение нормы может вызвать нарушение ритма сердца

Исследования показывают, что чрезмерное потребление вина повышает риск аритмии – нерегулярного сердцебиения. В частности, алкоголь ассоциируется с фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий, тахикардией и другими нарушениями ритма.

Так, во Фремингемском кардиологическом исследовании было установлено, что потребление более 36 граммов этанола ежедневно (то есть более 2,5 стакана вина объемом 140 мл) увеличивает риск фибрилляции предсердий на 34%, даже с учетом других факторов.

Алкоголь способствует повышению давления

Ни один врач не посоветует пить алкоголь "для сердца", ведь со временем он может привести к стойкому повышению артериального давления. По обзорным исследованиям в журнале Addiction, потребление алкоголя имеет дозозависимое влияние на давление. Так, при употреблении 50 г этанола в сутки (это около 3,5 порций вина) риск гипертонии возрастает на 70%. А при потреблении 100 г (более 7 бокалов) – аж на 250%.

Алкоголь ослабляет сердечную мышцу

Чрезмерное употребление алкоголя токсично влияет на внутренние органы, в частности на сердце. Алкогольная кардиомиопатия – это состояние, при котором сердечная мышца истончается и слабеет, теряя способность эффективно перекачивать кровь. В таких случаях может развиться сердечная недостаточность.

Как отмечается во Всемирном журнале кардиологии, одной из ключевых причин этого заболевания является именно злоупотребление алкоголем. Единственный эффективный способ лечения – полный отказ от спиртного. Тем не менее, если изменения уже серьезные, повреждения сердца могут оказаться необратимыми.

Ранее OBOZ.UA писал, как влияет вино на женское здоровье.

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