На Пасху Землю накроет магнитная буря: как уменьшить негативное влияние на здоровье

На Пасху, 16 апреля, Землю накроет очередная в этом месяце магнитная буря. Такие явления негативным образом сказываются на здоровье людей, поэтому важно быть к ним готовыми.

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Согласно данным погодного сайта Meteoagent, магнитная буря, третья по счету в апреле, продлится два дня. Ее сила достигнет 4 баллов, то есть, среднего уровня мощности.

Как известно, магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце.

Когда они происходят, то люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье, следует пить больше жидкости, особенно травяного и зеленого чая.

Важно отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна. Эксперты рекомендуют уменьшить количество жареной, острой и жирной пищи. Взамен внести в рацион больше сезонных овощей и зелени.

Также будет полезно увеличить физическую активность – ходите пешком, проводите больше времени на свежем воздухе.

Конечно, хорошо постараться меньше нервничать, а перед сном принимать контрастный душ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине апреля-2023, после Пасхи, Землю накроет еще две магнитные бури, одна из которых будет мощной, а другая – средней. Метеозависимым людям в эти дни следует обратить внимание на свое самочувствие и следовать советам специалистов.

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