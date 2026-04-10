На Закарпатье выходит на финишную прямую строительство одного из крупнейших фармацевтических заводов в Европе. Уже в сентябре 2026 года компания Biopharma планирует запустить первую очередь нового производственного комплекса, где будут производить фармацевтические продукты и иммунобиологические препараты.

О готовности проекта сообщила Юлия Свириденко. По ее словам, новое предприятие даст 150 рабочих мест и обеспечит Украине полный цикл переработки донорской плазмы крови. Это важный шаг для системы здравоохранения: чем больше современного производства внутри страны, тем меньше зависимости от импорта, логистических сбоев и внешних рисков.

Сегодня на площадке уже возведен основной производственный корпус, построен склад для сырья и смонтирована часть оборудования. На реализацию проекта компания уже направила 67 млн евро, тогда как общая стоимость первой очереди составляет 75 млн евро. Речь идет не просто о новом заводе, а о стратегическом объекте, который может усилить устойчивость украинского рынка критически важных препаратов.

Для пациентов это означает прежде всего больше стабильности. Речь о доступе к препаратам, которые зависят от современных технологий производства, контроля качества и непрерывных поставок. Во время, когда медицина все больше опирается на сложные биологические продукты, собственные мощности становятся не роскошью, а базовым условием безопасности.

В компании также заявляют об амбициозных планах по экспорту. Biopharma уже поставляет свою продукцию в десятки стран и в дальнейшем хочет усиливать присутствие на европейском рынке, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Это означает, что украинское производство все активнее выходит на глобальный уровень.

Отдельное направление работы компании это инвестиции в образование. По словам премьера, Biopharma уже открыла два биологических класса в Киеве и две Биошколы в Киеве и Белой Церкви. Там дети бесплатно изучают математику, химию и биологию в усиленном формате, до 10 часов в неделю. В планах еще запуск еще 25–30 таких школ, в частности в Ужгороде, Львове и Днепре.

Еще полтора года назад на месте будущего предприятия были только фундамент и бетонные опоры. Осенью 2025 года готовность объекта оценивали на 80%, а на начало 2026 года были запланированы пусконаладочные работы. Сейчас проект фактически входит в завершающую фазу.

Для украинской медицины это не просто новость о строительстве. Это история о том, как страна, несмотря на войну и турбулентность, наращивает собственные возможности там, где от этого напрямую зависит здоровье и жизнь людей.