Мы любим весну за теплую погоду, солнце и расцвет природы вокруг. Однако многих людей в этот сезон донимает пыльца, которая провоцирует сенную лихорадку и аллергию.

От сезонной аллергии страдает до 20% населения нашей планеты. Среди взрослых 18-40 лет такие проявления встречаются чаще, чем у детей и в других возрастных группах.

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Найпоширенішим повітряно-крапельним алергеном, який викликає неприємні симптоми у багатьох людей, є пилок. Він розсіюється по рослинах, деревах, траві та бур’янах і, як правило, присутній у вищих концентраціях у теплу пору року. Тип і кількість пилку в повітрі залежить від рослин у місцевості та середовища, в якому мешкає людина.

РЕАКЦІЇ НА ПИЛОК

Найпоширенішою реакцією на пилок є алергічний риніт, також відомий як "сінна лихоманка". Виникає, коли імунна система реагує на потрапляння пилку в організм, вивільняючи захисні хімічні речовини, які викликають такі симптоми, як нежить і закладений ніс. Також може бути алергічний кон’юнктивіт, тобто запалення слизової оболонки очей, що викликає почервоніння, сльозотечу та свербіж, які ми асоціюємо з сезоном алергії.

Люди, які страждають на астму, також мають підвищений ризик погіршення симптомів через вплив пилку, що викликає напади астми в тандемі з іншими поширеними реакціями.

СИМПТОМИ АЛЕРГІЇ НА ПИЛОК

До найпоширеніших симптомів належать нежить (алергічний риніт, ринорея), закладений ніс, чхання, свербіж у носі, очах, вухах і роті, червоні очі, що сльозяться, набряки навколо очей (алергічний кон’юктивіт).

При астмі вплив пилку може погіршити симптоми. Це називається алергічною астмою. Якщо через вплив навколишнього середовища погіршуються симптоми астми або виникають додаткові, потрібно звернутися до лікаря.

ПОРАДИ АЛЕРГІКАМ

На жаль, ми не можемо запобігти виробленню пилку рослинами навколо нас або наказати імунній системі, щоб припинали надмірно реагувати на пилок. Однак є речі, які люди, чутливі до сезонних змін, можуть зробити, щоб захистити себе.

Перевірте прогноз пилку. Подібно до прогнозу погоди, існує прогноз пилку. Він допоможе спланувати свій день таким чином, щоб зменшити ймовірність алергії. Наприклад, коли рівень пилку високий, варто менше часу проводити на вулиці.

Майте під рукою ліки проти алергії та астми. Придбайте для домашньої аптечки ліки, що полегшують симптоми. Препарати проти алергії або астми варто приймати відповідно до призначення лікаря.

Підтримуйте чистоту. Виходячи на вулицю, ви можете зібрати на собі частинки пилку. Не варто торкатися руками очей на вулиці, а повернувшись у приміщення, слід їх промити. Також після перебування на вулиці краще прийняти душ, щоб видалити пилок зі шкіри та волосся, а також переодягнутися.

Закрийте вікна. Під час сезону алергії закриті вікна допоможуть уникнути подразників у помешканні, адже всередину не потраплятиме пилок.

Використовуйте фільтри. Підтримати комфортні умови вдома допоможе використання високоефективних фільтрів. Скористайтеся кондиціонером повітря чи очищувачем повітря з фільтром HEPA, щоб відфільтрувати алергени.

МІФИ ПРО ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЇ

Коли люди відчувають біль або дискомфорт, вони, природно, хочуть знайти якнайшвидший спосіб усунути це. Тому часом вдаються до різних домашніх засобів, які насправді не працюють, але поширюються як корисні поради.

Ось кілька міфів про "ліки" від алергії:

Вживання меду. Деякі люди вважають, що регулярне споживання місцевого меду сприяє засвоєнню залишків пилку, який бджоли збирають для виготовлення меду, що зміцнить імунітет. Однак пилок, який збирають бджоли, зазвичай не викликає алергії. Мед може допомогти від болю в горлі, але не вилікує від алергії.

Яблучний оцет. Немає жодних наукових доказів того, що споживання оцту покращить симптоми алергії.

Відвідування мануального терапевта. Мануальну терапію часто рекламують як вирішення багатьох захворювань, навіть сезонних алергій. Однак немає наукових доказів того, що хіропрактика може покращити або запобігти симптомам алергії.

Прийом лише безрецептурних ліків. Деякі люди вважають сезонну алергію недостатньо "серйозною", щоб звертатися до лікаря за рецептурними ліками. Однак лікар може виписати препарат, який буде набагато дієвішим в лікуванні алергії та з меншою кількістю побічних ефектів.

Уникнення квітів. Квіти, як правило, утворюють пилок, який прилипає до них, залучаючи комах-запилювачів. Алергеном для людей зазвичай виступає пилок трави та дерев, який легше переноситься в повітрі.

Багато людей вважають, що алергія – сезонна, на домашніх тварин, харчова чи інша – може розвинутися лише в дитинстві. Насправді нова алергія може з’явитися в будь-який момент життя. Не потрібно ігнорувати нові симптоми лише тому, що контакт із певною речовиною не викликав алергію у минулому.