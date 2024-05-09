Начни день с движения: 5 преимуществ утренних прогулок

Если вы хотите начать тренировки для укрепления здоровья, ходьба – это самое легкое упражнение, которое будет доступно каждому. Только несколько минут каждый день могут изменить ваше общее здоровье.

Доказано, что ходьба является прекрасным упражнением кардио, а также полезна во многих других аспектах. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с преимуществами ежедневной ходьбы.

Потеря веса

Проблема лишних калорий беспокоит многих, поэтому ходьба просто отлично подходит для похудения. Она ведь помогает сжигать калории и, таким образом, похудеть. Ходьба признана эффективным способом утраты или поддержания идеального веса. От пройденного расстояния, вашей скорости и продолжительности ходьбы зависит, сколько калорий вы сожжете.

Иммунитет

Ежедневная ходьба повышает иммунитет и снижает вероятность простуды и гриппа. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ходившие в умеренном темпе в течение 30-45 минут в день имели на 43% меньше инфекций дыхательных путей. Если вы чувствуете себя уверенно, тогда можете выбрать беговую дорожку, которая также эффективна.

Укрепляет ноги

Естественно, что во время ежедневной ходьбы вы укрепляете и приведите в тонус мышцы ног. Регулярная ходьба на ровных поверхностях со временем тонизирует икроножные мышцы, а ходьба на неровной или горной местности является более быстрым способом укрепить мышцы ног. Ходьба на наклонной беговой дорожке или непрерывная ходьба вверх и вниз по лестнице тоже одинаково полезны для мышц ног.

Боли в суставах

При умеренной ходьбе можно уменьшить боль в суставах, улучшить кровообращение и укрепить мышцы вокруг суставов. К примеру, только 10-минутная ходьба каждый день уменьшает боль при артрите у пожилых людей. По результатам исследований, те, кто ходил в течение часа еженедельно, имели лучшую мобильность по сравнению с теми, кто этого не делал.

Тяга к еде

Еще один неожиданный эффект от ходьбы – помощь в укрощении тяги к высококалорийным, сладким закускам и шоколаду. Согласно результатам исследований, ежедневные прогулки в течение 15 минут могут обуздать тягу к сахару. Они также эффективны в противодействии склонности к перееданию шоколада во время стресса. Это объясняется тем, что ходьба обеспечивает когнитивную стимуляцию, нарушающую мысли о тяге к пище.

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