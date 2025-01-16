Начните день правильно: 5 советов, которые помогут уменьшить висцеральный жир

Завтрак – это не только источник энергии на весь день, но возможность улучшить здоровье. Правильный утренний рацион поможет снизить висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск серьезных заболеваний.

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Выбирая полезные продукты и добавляя простые привычки, можно эффективно запустить процесс сжигания лишнего жира по утрам. Издание eatthis.com опубликовало пять проверенных способов сделать ваш завтрак действенным союзником в борьбе за здоровое тело.

Начните утро со стакана воды

Употребление воды после пробуждения имеет много преимуществ, включая ускорение метаболизма и поддержание увлажнения организма после ночного периода голодания.

"Утренние привычки могут помочь заложить основу для здорового дня. Вода также стимулирует пищеварительную систему, готовя организм к приему пищи", – отмечает диетолог Бланка Гарсия.

Добавьте больше клетчатки в рацион

"Высокое содержание клетчатки в блюдах на завтрак помогает снизить усвоение жира и сахара, что снижает накопление висцерального жира", – объясняет Гарсия.

Выбирайте овощи, цельнозерновые продукты или ингредиенты, содержащие более 5 г клетчатки на порцию. Простой способ – добавлять остатки овощей или предварительно подготовленные ингредиенты в утренние блюда. Это не только сохранит время, но и сделает ваш рацион более полезным.

Выберите овсяную кашу

Овсянка остается фаворитом среди здоровых завтраков, ведь она богата клетчаткой, цельными зернами и другими полезными веществами.

"Цельнозерновые продукты с высоким содержанием белка дают долговременное ощущение сытости, что предотвращает переедание", – делится диетолог Триста Бест.

Следует избегать чрезмерно сладких добавок, таких как сахар или сиропы. Используйте орехи, ягоды или бананы для сладкого варианта или добавьте помидоры, яйца, грибы и шпинат для соленого.

Замените вредные добавки полезными

Выбираемые начинки имеют значение. Лучше избегать кленового сиропа, шоколада и сухофруктов с добавленным сахаром. Их можно заменить более питательными альтернативами, например, свежими фруктами, семенами или натуральным йогуртом.

Избегайте обработанных продуктов

Быстрые завтраки, например, блины или сосиски, не способствуют уменьшению висцерального жира.

"Люди часто предпочитают удобные продукты, но они не полезны. Зато попробуйте легкие альтернативы: смузи, овес с нежирным белком или йогурт с фруктами", – отмечает диетолог Джулия Гланц.

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