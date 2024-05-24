Начните свой день с этих веганских завтраков, чтобы зарядиться энергией

Хотите начать свое утро с энергией? Обратите внимание на эти пять вариантов веганских завтраков от News Bytes. Эти богатые питательными веществами блюда созданы для того, чтобы питать ваш организм и дарить бодрость на весь день.

Пудинг с семенами чиа

Замочите чиа на ночь в миндальном, овсяном, гречневом или обычном молоке. Эти семена известны своим богатым содержанием омега-3 жирных кислот, клетчатки и белка. Также можно добавить ваши любимые фрукты, ягоды и орехи.

Тост с авокадо

Хотя тосты с авокадо – это вечная классика, почему бы их не усовершенствовать? Начните с намазывания спелого авокадо на хлеб, а затем выложите на него нарезанные помидоры, красный лук и посыпьте кунжутными семенами. Эта комбинация предлагает щедрую порцию полезных жиров, клетчатки и белка.

Фруктовый салат из киноа

Смешайте вареную киноа с нарезанными кубиками яблоками, разнообразными ягодами и лимонным соком. Крупа снабжает белками, а фрукты добавляют необходимых антиоксидантов.

Шпинат и тофу

Измельчите сыр тофу на сковороду и добавьте листья шпината, содержащие много питательных веществ. Приправьте куркумой, черной солью и травами. Это блюдо не только обеспечивает высокое содержание белка, но является богатым источником витаминов К и А.

Овсянка с арахисовой пастой и бананом

Приготовьте овсяные хлопья на любимом молоке. Добавьте натуральную арахисовую пасту для получения сытной дозы полезных жиров и белков. Украсьте овсянку кусочками банана, клубники и т.д.

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