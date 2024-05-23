Здоровые перекусы для офисной жизни: выбираем полезные варианты

Во время насыщенного рабочего дня мы часто не обращаем внимания на то, чем и как перекусываем. Однако это в конечном итоге отражается в состоянии нашего организма.

Это зависит от того, что часто выбор закусок, обычно, нездоров. OBOZ.UA предлагает несколько примеров здоровых перекусов, которые могут утолить ваш голод.

Миндаль

Если вы хотите быстрого перекуса, выбирайте этот продукт, ведь он является источником здоровых витаминов и минералов. Также при его употреблении регулируется уровень холестерина в крови, улучшается здоровье мозга, а также укрепляется иммунная система. Миндаль может помочь в похудении.

Виноград

Это не только отличный перекус, но и источник антиоксидантов и калия. Он также замедляет старение и полезен для зрения и кожи. Можно добавлять его в свои салаты или выпить стакан виноградного сока, или просто пожевать немного, когда почувствуете голод.

Попкорн

Это вполне полезный вариант перекуса, если он не содержит масла. Поскольку он не содержит сахара, жира и содержит мало калорий, вы можете есть сколько угодно попкорна, не беспокоясь о наборе веса. Ведь эта кукуруза в основном состоит из воздуха, поэтому она также помогает унять лишний голод, не влияя на ваше здоровье и является отличным источником пищевых волокон.

Овсянка

Потребляя овсянку вы насыщаете организм углеводами, клетчаткой, медью, цинком, витаминами B1 и B5. Этот продукт помогает снизить уровень сахара в крови, тем самым помогая вам бороться с диабетом 2 типа. Другие преимущества овсяной каши – улучшение состояния кожи и снижение уровня холестерина.

Шоколад

В умеренном количестве шоколад улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает похудеть, а также усиливает работу мозга. Это также отличное средство, которое помогает уменьшить стресс. Однако слишком много шоколада очевидно, вредно.

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