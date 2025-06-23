Надо съесть за два часа до отдыха: назван фрукт, который помогает заснуть

Невозможность вовремя заснуть в течение длительного периода времени является проблемой для человека, но нередко решить ее можно простым путем, не требующим медицинского лечения. Оказывается, такой популярный фрукт, как киви, способен помочь улучшить качество сна.

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В частности, специалисты советуют употреблять его за два часа до сна. Об этом пишет польский информационный портал Interia Kobieta, ссылаясь на исследования экспертов.

Киви является источником калия, витамина С и К, а также клетчатки. Кроме этого, он содержит полифенолы, такие как хлорогеновая и кофейная кислоты или процианидины В1 и В2, а также бета-каротин и лютеин. Благодаря тому, что он является источником антиоксидантов и серотонина, киви может положительно влиять на качество сна. И именно поэтому, как показывают исследования, стоит есть киви.

По данным специалистов, употребление этого фрукта перед сном может помочь сократить время засыпания и время пробуждения после сна. Также это может продлить продолжительность ночного сна и положительно повлиять на его качество.

"Киви также богат фолиевой кислотой, а бессонница является одним из нейропсихиатрических заболеваний, вторичных к дефициту фолиевой кислоты. Поэтому возможно, что потребление киви может быть полезным для улучшения качества сна у людей с нарушениями сна", – говорится в публикации "Влияние потребления киви на качество сна у взрослых с проблемами сна" на портале PubMed.

Оно проводилось для оценки влияния потребления киви на различные субъективные и объективные показатели качества сна, измеренные с помощью актиграфии и дневника сна – у людей, которые жаловались на его нарушения.

Специалисты наблюдали за 24 людьми в возрасте от 20 до 55 лет. В течение месяца им давали два киви за час до сна. Во время исследования контролировались такие фазы, как время ложиться спать, начало сна, время пробуждения, время сна и его качество. В итоге эксперты пришли к выводу: четыре недели употребления киви перед сном увеличили продолжительность и качество сна, также наблюдалось более короткое время засыпания.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи из Колумбийского университета и Университета Чикаго тоже установили, что употребление рекомендованного количества фруктов может помочь преодолеть расстройства сна. Речь идет о 700-1000 граммах фруктов в течение дня, в зависимости от их типа.

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