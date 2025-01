Напитки, которые вредят сердцу: чем не стоит утолять жажду

Если вы нуждаетесь в восстановлении энергии и гидратации — выберите стакан воды. Она улучшает пищеварение, сохраняет здоровье суставов и помогает выводить токсины, не нанося никакого вреда организму.

Хотя иногда хочется выпить любимый напиток, важно помнить о его влиянии на здоровье, поскольку напитки с добавленным сахаром, стимуляторами и алкоголем могут нанести вред здоровью. Каких напитков следует избегать, чтобы сохранить сердце здоровым, рассказали в Eat This, Not That.

Сладкие газированные напитки

Если вы часто пьете газировку с добавлением сахара, попробуйте ограничить ее потребление. Исследования показывают, что чрезмерный сахар может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за провоцирования воспаления в организме. Это может вызвать серьезные проблемы с артериями, существенно ухудшая здоровье сердца.

Спортивные напитки

Спортивные напитки могут помочь восстановить электролиты после тренировки, однако их чрезмерное потребление способно негативно повлиять на здоровье сердца. Рафинированные углеводы и сахар, содержащиеся в таких напитках, повышают риск сердечных заболеваний, особенно у женщин. А потому, чтобы сохранить здоровье сердца, стоит ограничить потребление таких напитков, заменив их на кокосовую воду, молоко или просто воду с фруктами.

Энергетические напитки

Хотя кофе может поддержать бодрость, однако энергетические напитки не являются такой же здоровой альтернативой. Они могут повышать уровень воспаления в артериях из-за добавленных сахаров и стимуляторов, что негативно влияет на сердце и давление. Поэтому, для здоровья сердца лучше выбирать кофе или чай, вместо энергетиков.

Алкоголь

Умеренное употребление красного вина может поддержать здоровье, но чрезмерное его потребление вполне способно навредить сердцу. Таким образом стоит помнить об умеренности или даже отказаться от алкоголя для улучшения сердечно-сосудистого здоровья, что особенно важно особенно с возрастом.

Фруктовый сок

Не обманывайте себя, считая сок здоровым напитком. Добавленный сахар, даже в натуральных или свежевыжатые соках, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая проблемы, подобные тем, что вызывают газированные или спортивные напитки. Поэтому, для здоровья сердца лучше выбирать воду вместо таких напитков.

Смузи

Не все смузи полезны для здоровья, особенно если они содержат много сахара. Магазинные варианты могут увеличивать риск сердечных заболеваний из-за добавленных сахаров и подсластителей, а потому готовьте смузи дома, контролируя состав ингредиентов и уменьшая количество сахара.

