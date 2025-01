Алкоголь — худший враг иммунитета: влияние напитков и здоровые альтернативы

Так как стиль жизни влияет на иммунную систему, важно придерживаться сбалансированной диеты, высыпаться, заниматься спортом и контролировать стресс. Кроме того, следует употреблять свежие фрукты, овощи, цельнозерновые и другие продукты, содержащие витамин С, цинк, витамин D, пробиотики, бета-каротин и белок.

Видео дня

Вместе с тем, даже если вы придерживаетесь такого взвешенного рациона, нивелировать усилия может алкоголь, который вредит иммунной системе, снижая ее способность бороться с инфекциями. Что стоит знать о влиянии алкоголя на иммунную систему и чем можно его заменить, рассказали в Eat This, Not That.

Обезвоживание и повреждение микробиома

Алкоголь обладает мочегонным действием, что приводит к обезвоживанию и ослаблению иммунитета. Попадая в кишечник, алкоголь всасывается и одновременно повреждает полезные бактерии микробиома, что мешает работе иммунных клеток. Это может ослабить иммунную систему и сделать организм уязвимым к болезням. Чтобы поддержать здоровье, ограничивайте употребление алкоголя и пейте больше воды, которая поможет поддержать тонус.

Воздействие сладких алкогольных напитков

Алкогольные напитки с высоким содержанием сахара нарушают работу иммунных клеток, снижая защитные функции организма. Избегайте чрезмерного потребления таких напитков или выбирайте менее сладкие варианты, чтобы поддерживать здоровье.

Нагрузка на иммунную систему

Алкоголь в больших количествах вредит иммунной системе, снижая способность организма бороться с инфекциями. Рекомендуемое количество — не более 1 порции в день для женщин и 2 порций для мужчин. Однако, если вы выпиваете больше, это может замедлить восстановление организма после болезней.

Здоровые альтернативы

Если вам трудно отказать себе в напитках, вы можете попробовать альтернативные варианты. В частности, попробуйте ирландский коктейль "Горячий Тодди", не содержащий алкоголя. Он не только поможет вам наслаждаться вечеринкой без ощущения ограниченности, но и поможет укрепить иммунитет.

Для его приготовления вам понадобятся следующие полезные ингредиенты:

Горячая вода. Помогает вывести токсины, и поддерживает здоровье.

Помогает вывести токсины, и поддерживает здоровье. Лимонный сок. Источник витамина С, укрепляющий иммунную систему.

Источник витамина С, укрепляющий иммунную систему. Специи. Антиоксиданты, уменьшающие воспаление и поддерживающие защиту организма.

Кроме того, вместо алкоголя попробуйте пить больше горячей воды, травяного чая или добавлять в воду несколько капель апельсинового сока для повышения уровня витамина С. Помните, что умеренное потребление алкоголя допустимо, но чрезмерное может ослабить иммунитет, поэтому, чтобы сохранить здоровье, придерживайтесь рекомендуемой нормы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как избежать боли в спине во время работы за столом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.