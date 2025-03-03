Напитки, которые вредят вашему сердцу: почему их следует избегать

Здоровье сердца – один из основных аспектов нашего общего благополучия. Однако некоторые привычки в питании и потреблении напитков могут значительно ухудшить функционирование этого органа.

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Некоторые напитки, даже если они кажутся безопасными, могут оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, повышая риски развития болезней. Издание eatthis.com рассказывает о четырех популярных напитках, которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье сердца на долгие годы.

Газированные напитки

Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас объясняет, что газировка содержит пустые калории из-за добавленного сахара, не имеющего пищевой ценности. Это может привести к увеличению веса, что, в свою очередь, повышает риск развития заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет.

"Газированная вода несет негативные последствия для организма, в частности повышение уровня инсулина, что может нарушить уровень холестерина, повышая ЛПНП и увеличивая триглицериды", – отмечает она.

Клодас советует заменить газировку на обычную. "Диетические газированные напитки также оказывают негативное влияние на микробиом кишечника и увеличивают уровень инсулина. Это может вызвать те же проблемы, что и обычная газировка, даже повышая риск диабета", – добавляет кардиолог.

Фруктовые соки

Хотя фруктовый сок может быть хорошим источником витаминов и антиоксидантов, он часто лишен клетчатки. Это означает, что такой напиток не будет столь полезным и сытным, как сами фрукты.

"Эти напитки больше похожи на сладкую газировку, чем на настоящий фрукт", – говорит Клодас.

Кардиолог советует есть целые фрукты вместо того, чтобы пить сок. "Фрукты содержат клетчатку и растительные стеролы, которые помогают снизить уровень холестерина и снизить секрецию инсулина", - добавляет она. Если же вы все-таки хотите пить сок, разбавляйте его водой.

Алкоголь

"Алкоголь повышает уровень АД и может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Если у вас высокое давление, стоит ограничить потребление алкоголя максимум до одного напитка в день", – объясняет Клодас.

Один стандартный напиток – это около 150 мл вина, 45 мл крепкого алкоголя или 355 мл пива.

"Если у вас была фибрилляция предсердий, вам следует совсем отказаться от алкоголя, поскольку даже один напиток может повысить вероятность повторения эпизода", – отмечает она.

Вместо этого, Клодас советует пить воду или попробовать безалкогольные альтернативы. "Если вы привыкли пить, чтобы расслабиться, попробуйте медитацию или другие методы релаксации", – добавляет она.

Энергетические напитки

"Кофеин и другие стимуляторы в энергетических напитках повышают артериальное давление и могут вызвать нарушение сердечного ритма", – предупреждает Клодас.

В то же время она советует обратить внимание на физические упражнения. "Упражнения – это отличный способ увеличить энергию и получить другие преимущества для здоровья", – заключает врач.

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