Вода как эликсир для сердца: простой способ снизить риск сердечной недостаточности
Здоровье сердца во многом зависит от наших повседневных привычек, и одна из самых простых – достаточное потребление воды. Новые исследования показывают, что обезвоживание может повышать риск сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые обнаружили, что уровень натрия в крови напрямую связан с состоянием сердца в будущем. Следовательно, поддержание водного баланса может являться ключом к длительному здоровью сердечно-сосудистой системы, пишет eatthis.com.
Ученые из Национального института сердца, легких и крови проанализировали взаимосвязь между уровнем натрия в сыворотке крови в среднем возрасте – показателем уровня гидратации – и риском развития сердечной недостаточности в будущем. Недостаточное потребление жидкости приводит к повышению концентрации натрия в крови, что может оказаться опасным для сердца.
Также исследователи обратили внимание на связь между гидратацией и утолщением стенок левого желудочка сердца (гипертрофией), что является одним из факторов развития сердечной недостаточности.
Как проходило исследование?
В испытании приняли участие около 16 000 человек в возрасте от 44 до 66 лет. За ними наблюдали в течение 25 лет, проводя обследование во время пяти визитов. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от уровня натрия в крови. Ученые учли такие дополнительные факторы риска, как артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, состояние почек, индекс массы тела, возраст, пол и курение.
Почему важно пить достаточно воды?
Результаты показали, что повышение уровня натрия в крови на 1 ммоль/л в среднем возрасте повышает вероятность развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности в течение 25 лет.
"Наши данные свидетельствуют, что следует обращать внимание на количество потребляемой жидкости и корректировать ее, если она недостаточна", – отметила автор исследования Наталья Дмитриева.
Специалист по питанию Менди Энрайт объясняет: "Вода играет ключевую роль в составе крови. Если организм постоянно испытывает недостаток жидкости, это заставляет его задерживать воду, что может привести к сердечной недостаточности".
Она добавляет, что обезвоживание повышает уровень натрия в крови, что, в свою очередь, может повлечь за собой рост артериального давления, увеличить риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Сколько воды нужно пить каждый день?
Национальная академия наук, инженерии и медицины США рекомендует мужчинам потреблять около 3,7 литра жидкости в день, а женщинам – 2,7 литра.
Однако чистая вода – не единственный источник гидратации. Организм также получает жидкость из несладких чаев, молочных и растительных напитков, газировки, а также из овощей и фруктов.
Чтобы сделать воду вкуснее, можно добавлять в нее ягоды, огурцы или листья мяты. Лимонная вода – еще один отличный вариант.
Как контролировать потребление воды?
Энрайт советует носить с собой многоразовую бутылку воды и устанавливать себе ежедневные цели.
"Например, если у вас бутылка на 700 мл, попробуйте выпивать три таких бутылки в день", – рекомендует она.
Некоторым людям помогает вести записи. "В моем офисе есть доска, где я каждое утро рисую восемь отметок. Каждый раз, когда выпиваю воду или чай, стираю одну", – делится эксперт.
Также можно использовать мобильные приложения, напоминающие о необходимости пить воду и отслеживать прогресс. Среди популярных программ – Daily Water Tracker, Hydro Coach и Water Minder.
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