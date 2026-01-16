Напитки после 50: что действительно вредит вашему здоровью

После 50 лет организм реагирует на привычки иначе, чем в молодости, поэтому важно обращать внимание на то, что вы употребляете ежедневно. Некоторые, на первый взгляд, безобидные действия могут оказать серьезное влияние на здоровье и самочувствие.

Особенно это касается алкоголя и напитков, которые содержат сахар или кофеин. Издание eatthis.com рассказывает, каких привычек стоит избегать после 50, чтобы сохранить энергию, хороший сон и хорошую физическую форму.

"Даже бессахарный алкоголь может способствовать набору веса, потому что жидкие калории не содержат клетчатки, белка или жира, которые помогли бы почувствовать сытость. В результате легко употребить лишние калории и отказаться от более питательной пищи в пользу второго стакана пива или вина", – объясняет диетолог-нутрициолог Меган Рузвельт.

Алкоголь перед сном

Калории – не единственная проблема. Алкоголь может значительно ухудшать качество сна, даже если он вызывает временную сонливость.

"Употребление чрезмерного количества алкоголя перед сном снижает качество глубокого сна и фазы быстрого сна. Это может негативно повлиять на вашу производительность на следующий день", – говорит диетолог Кортни Д'Анджело.

Подслащенные напитки

Сахар в напитках вреден в любом возрасте, а после 50 – особенно.

"С возрастом когнитивные функции могут снижаться, и то, что мы едим, прямо влияет на работу мозга. Исследования показывают, что высокий уровень рафинированного сахара связан со снижением когнитивных способностей, поэтому ограничение сладких напитков и сахара станет важным шагом", – отмечает эксперт Лейси Нго.

Чрезмерное количество кофеиновых напитков

Даже без дополнительного сахара, слишком много кофе или чая может мешать сну после 50 лет.

"С возрастом организму труднее получить качественный сон, а кофеин может оставаться в системе до 10 часов. Выпейте кофе или чай утром, а после этого переходите на бескофеиновые напитки", – советует врач Кит-Томас Айюб.

Употребление жидкости перед сном

Небольшое количество воды вечером безопасно, но чрезмерное питье может нарушить сон.

"Особенно у мужчин с увеличенной простатой может возникать частое мочеиспускание ночью. Чтобы избежать этого, лучше пить больше жидкости в течение дня и ограничивать ее вечером, оставляя лишь необходимое количество для приема лекарств", – объясняет Айюб.

