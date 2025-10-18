Сладкая ловушка после 50: какой напиток вредит здоровью больше всего

С возрастом наше тело становится более чувствительным к тому, что мы едим и пьем. То, что когда-то не наносило вреда, после 50 лет может влиять на здоровье значительно сильнее.

Особенно это касается напитков, которые мы потребляем ежедневно. От правильного выбора зависит не только физическое состояние, но и работа мозга и общее самочувствие, отмечает eatthis.com.

Некоторые напитки могут подарить ощущение сытости и бодрость, тогда как другие – вредят организму. Хотя любой напиток допустимо употреблять умеренно, ежедневный выбор должен быть здоровым: вода, зеленый чай и другие полезные варианты.

По словам диетолога Хиллари Райт, следует ограничить потребление сладких безалкогольных напитков: "Безусловно, подслащенные сахаром напитки – это наименее здоровый вариант для людей старше 50 лет. Они не способствуют ощущению сытости. Риск инсулинорезистентности с возрастом растет, а подслащенные сахаром напитки связывают с большей вероятностью развития диабета".

Вредное воздействие сладких напитков касается не только тела, но и мозга. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, показало: чем чаще люди пьют такие напитки, тем больше уменьшается объем мозга и ухудшается память.

Если ваша цель – сытость, стоит обратить внимание на молоко. Исследование 2012 года в European Journal of Clinical Nutrition показало, что оно обеспечивает более длительное ощущение насыщения, чем подслащенные газированные напитки. Даже шоколадное молоко является более полезной альтернативой газировке. Однако, стоит отметить, что употребление шоколадного молока или газированных напитков перед обедом не меняло объема потребленной пищи во время основного приема пищи.

Если вы не готовы отказаться от газировки, существуют более полезные альтернативы для ежедневного потребления. Например, ароматизированная газировка может стать хорошей заменой.

