Напитки, способствующие воспалению: что говорит наука

Когда мы говорим о борьбе с воспалением, важно обращать внимание на свой ежедневный рацион. Хотя определенные продукты могут усилить воспаление, впрочем, не стоит забывать и о напитках.

Основная проблема состоит в постоянном потреблении вредных продуктов. Издание eatthis.com опубликовало несколько напитков, которые могут усугубить воспалительные процессы в организме, если их употреблять в чрезмерных количествах или в течение длительного времени.

"Обычно самое длительное потребление определенных пищевых продуктов или ингредиентов может привести к проблемам со здоровьем и стать причиной хронического воспаления низкой степени", - отмечает диетолог Эми Гудсон.

Итак, когда речь идет о напитках, которые могут усиливать воспалительные процессы, следует обращать внимание на частоту их потребления и возможные последствия для здоровья.

"Люди, постоянно употребляющие большое количество сладких газированных напитков, сладкого чая или других напитков с добавлением сахара, имеют более высокий риск развития хронического воспаления из-за сопутствующих проблем со здоровьем", - подчеркивает Гудсон.

Газированные напитки

Газированные напитки хотя и могут быть вкусными, содержат значительное количество сахара. Хотя одиночное употребление не вызывает немедленных воспалительных реакций, регулярное потребление газированных напитков может длительное время привести к хроническому воспалению.

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что ежедневное употребление одной банки газированной воды повлекло за собой повышение инсулиновой резистентности, а также увеличение уровня холестерина у участников. Кроме того, было зафиксировано повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), являющегося показателем воспаления.

Алкоголь

По словам Гудсон, чрезмерное потребление алкоголя также может вызвать воспаление. "Хотя Американская кардиологическая ассоциация и Диетические рекомендации отмечают, что умеренное употребление алкоголя (один напиток в день для женщин и два для мужчин) может быть частью здорового образа жизни, превышение этих норм приводит к проблемам со здоровьем, способствующим воспалению", – объясняет она.

Исследование, опубликованное в Alcohol Research, показало, что чрезмерное употребление алкоголя со временем может повлечь за собой проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые приводят к воспалению, поскольку алкоголь может повредить слизистую кишечника и изменить микрофлору.

Сладкий чай

Сладкий чай содержит большое количество сахара. Чрезмерное потребление сахара может привести к набору лишнего веса, что, по данным BMC Nutrition and Metabolism, влечет за собой хроническое воспаление. Хотя один стакан сладкого чая не вызывает воспаления, регулярное употребление больших количеств сладких напитков может иметь отрицательные последствия.

Энергетические напитки

Энергетические напитки часто содержат много добавленного сахара, что с течением времени может привести к воспалению. "Частое потребление сахара может приводить к увеличению веса, что повышает риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и других состояний, способствующих хроническому воспалению", – отмечает Гудсон.

Исследование, опубликованное в Journal of American Society of Nephrology, указывает на то, что высокая концентрация фруктозы может вызвать воспаление из-за взаимодействия с эндотелиальными клетками, играющими ключевую роль в регулировании воспалительных процессов.

В общем, следует ограничить потребление сладких напитков. Один глоток напитка не вызовет воспаления, но постоянное избыточное потребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и спровоцировать хроническое воспаление в долгосрочной перспективе.

"Лучшее правило - пить больше воды и низкокалорийных напитков для гидратации. Если же ищете напитки с противовоспалительным действием, обратите внимание на такие варианты, как сок из терпких вишен, зеленый чай или гранатовый сок", - советует Гудсон.

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