Напитки, укрепляющие иммунитет: что пить, чтобы улучшить самочувствие

Для поддержания иммунной системы лучше всего выбирать полноценное питание, богатое свежими овощами, фруктами и злаками. Такое питание помогает обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами для борьбы с вирусами и другими патогенами.

Кроме правильной диеты, важно избегать вредных привычек, в частности чрезмерного употребления алкоголя, и употреблять полезные жидкости для укрепления иммунитета. Какие напитки способны помогать поддерживать здоровье и энергию иммунной системы, рассказали в Eat This, Not That.

Вода

Чтобы поддерживать здоровую иммунную систему, важно пить достаточное количество воды ежедневно. Вода помогает организму очищаться от токсинов, обеспечивает кровь кислородом и способствует выработке лимфы, которая транспортирует иммунные клетки для борьбы с инфекциями. Старайтесь пить около 2 литров воды в день, чтобы сохранять оптимальный уровень гидратации и поддерживать нормальную работу иммунной системы.

Травяные чаи

Приучите себя пить горячие травяные чаи, чтобы поддержать иммунную систему и снизить воспаление. Чай из одуванчика помогает организму избавляться от токсинов, что способствует лучшей защите от инфекций, а чай из шиповника, богатый витамином С, кверцетином и катехинами, помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление. Чтобы получить максимальную пользу, замочите шиповник на 6-8 минут, чтобы высвободить все полезные вещества.

Лимонно-имбирный чай

Добавление лимонного сока и имбиря в рацион может значительно поддержать вашу иммунную систему. Лимонный сок богат витамином С, который помогает укрепить иммунитет, а имбирь, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, повышает защитные функции организма. Оба эти ингредиента способствуют активизации врожденного и адаптивного иммунитета, что помогает организму бороться с инфекциями и вредными микроорганизмами.

Йогурт

Здоровье вашей иммунной системы тесно связано с микробиомом кишечника, а потому важно поддерживать его правильным питанием. Один из лучших способов поддержания микробиома — это употребление кефира, ферментированного напитка с пробиотиками, который улучшает разнообразие полезных бактерий в кишечнике.

Исследования показывают, что кефир может положительно влиять на иммунную систему, в частности благодаря своим противовирусным свойствам. Чтобы избежать лишнего сахара, выбирайте обычный кефир, который также может быть обогащен витамином D для поддержания иммунной функции.

Чай с куркумой и перцем

Чай с куркумой — еще один замечательный напиток для укрепления иммунитета благодаря куркумину, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. Для усиления эффекта добавьте в чай измельченный черный перец, поскольку пиперин в его составе улучшает усвоение куркумина, обеспечивая более эффективный противовоспалительный результат.

Зеленый чай

Зеленый чай помогает улучшить иммунную функцию, поскольку его соединения увеличивают количество Т-клеток, которые предотвращают аутоиммунные заболевания. Для усиления эффекта добавьте к нему лимон и немного меда: витамин С из лимона улучшает усвоение полезных соединений зеленого чая, а мед обладает антибактериальными свойствами и пребиотическими соединениями для еще большего укрепления иммунитета.

Яблочный сидр

Для поддержания иммунитета попробуйте апельсиновый сок, богатый витамином С, или теплый яблочный сидр с медом. Яблочный сидр обладает противомикробными свойствами, помогающими бороться с бактериями и грибками, а его комбинация с медом является эффективным старинным средством для укрепления иммунной системы и борьбы с простудой и гриппом.

Смузи из киви и клубники

Для повышения иммунитета добавляйте в свое меню фрукты с высоким содержанием витамина С, такие, как клубника и киви, которые прекрасно подходят для приготовления смузи. Кроме того, добавив в смузи молоко, обогащенное витамином D, вы не только повысите иммунитет, но и получите дополнительный белок, который поддерживает здоровье.

