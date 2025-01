А знали ли вы, что кофе может не только поднять настроение, но и помочь уменьшить симптомы зимней депрессии? В частности об этом свидетельствуют результаты европейского исследования, которое было поддержано Институтом научной информации о кофе (ISIC).

Исследование, поддержанное ведущими кофейными компаниями, такими как Lavazza и illy, выявило интересные выводы о положительном влиянии кофе на мозг и его способность улучшать самочувствие в холодное время года. К чему пришли ученые и что свидетельствует о полезных свойствах этого напитка, подробно сообщили в Eat This, Not That.

Влияние кофе на настроение

Если кофе заряжает вас энергией в начале дня, это не случайность. Исследование, проведенное ISIC, показало, что сокращение светового дня негативно влияет на настроение. Так, согласно опросам 21% людей испытывают тревогу, 24% - трудности с концентрацией, а 28% - депрессивные настроения. Однако респонденты отмечали, что именно кофе может повысить настроение и помочь справиться с этими ощущениями.

Преимущества ежедневного употребления кофе

Респонденты отмечали существенное влияние кофе на их самочувствие и уровень мотивации. В частности, 29% людей выбирают кофе для повышения энергии, 21% - для улучшения бдительности и концентрации, а 20% отмечают его положительное влияние на настроение и эмоции.

Влияние кофеина на мозг

Исследования показывают, что полифенолы в составе кофе могут проходить через гематоэнцефалический барьер, оказывают противовоспалительное действие и даже стимулируют нейрогенез. Это может снижать риск когнитивных и аффективных расстройств.

Вывод

Кофе действительно может поднять настроение и повысить бдительность, особенно в холодное время года. Текущий отчет опирался на исследование 2010 года, которое было опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease. Оно показало, что выпивание чашки кофе каждые четыре часа помогает улучшить настроение в течение дня.

