Напиток от всех болезней: 5 лучших лечебных сортов травяного чая
Чашка травяного чая – здоровый способ начать свой день. Этот напиток обладает противовирусными и противомикробными свойствами, укрепляет иммунную систему, и считается важным продуктом в народной медицине.
В этой статье OBOZ. UA познакомит вас с 5 лучшими лечебными сортами чая из трав.
Мятный чай
Мятный чай готовят, настаивая листья перечной мяты в горячей воде. Такой напиток не содержит кофеина, обладает противомикробными и противовирусными свойствами, поэтому его регулярное употребление позволяет держать болезни на расстоянии.
Чай с мяты также обладает спазмолитическими свойствами, снимающими напряжение и головную боль при мигрени, а ментол, содержащийся в нем, улучшает пищеварение.
Ромашковый чай
Ромашковый чай улучшает здоровье сердца, укрепляет иммунную систему, ослабляет симптомы гриппа и простуды. Кроме того, его регулярное употребление улучшает здоровье сердца и защищает организм от многих видов рака.
Ромашковый чай можно заваривать в свежем виде или смешивать с другими травами.
Чай из лимонной травы
Чай из лемонграсса полон антиоксидантов и считается полезным детокс-средством. Он также способствует ускорению обмена веществ, и его полезно пить людям с проблемами лишнего веса.
Чай с лимонной травы стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. А еще он хорошо чистит печень.
Для достижения наилучших результатов заваривайте лемонграсс с листьями мяты и джаггери.
Чай из гибискуса
Чай из гибискуса снижает высокое кровяное давление и лечит больное горло
Чтобы его приготовить, заварите сушеные лепестки гибискуса в воде и дайте им настояться.
Такой чай можно пить с лимонным соком, подслащивая медом или сахаром.
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