Болезнь Альцгеймера остается одной из наиболее распространенных причин ухудшения памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте. Особенно часто о профилактике этого заболевания задумываются люди, чьи близкие родственники уже столкнулись с таким диагнозом.

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Учёные считают, что образ жизни и питание могут играть важную роль в поддержании здоровья мозга. Эксперты назвали eatthis.com продукт, который стоит регулярно включать в рацион для сохранения когнитивных способностей.

Специалисты подчеркивают, что наличие болезни Альцгеймера у родителей не означает, что она обязательно разовьётся и у детей. Риск в большей степени связан с определёнными генетическими особенностями, которые могут передаваться по наследству. Тем не менее желание снизить вероятность развития заболевания вполне естественно.

Одним из факторов, которые могут влиять на состояние мозга на протяжении жизни, является питание. Диетолог и доктор философии Лиза Янг считает, что правильно подобранный рацион способен поддерживать память и когнитивные функции даже в пожилом возрасте.

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"Когда речь идет о диете и болезни Альцгеймера, определенные продукты могут поддерживать функцию памяти и здоровье мозга, поэтому выбирайте рацион с высоким содержанием листовой зелени, разноцветных фруктов и цельнозерновых продуктов, а также с низким содержанием красного мяса и ультраобработанных продуктов", – объясняет Янг.

По словам эксперта, особое внимание стоит уделять именно листовой зелени. К этой категории относятся шпинат, капуста кейл, салат ромен, микрозелень и другие подобные продукты. Она даже называет их своеобразными "конфетами для мозга".

"Эта зелень богата антиоксидантами, витаминами А и С, а также фолатом, который способствует здоровью мозга", – отмечает диетолог.

Фолат является природной формой витамина B9. Он необходим организму для нормальной работы клеток, образования эритроцитов и синтеза ДНК. Исследователи также связывают достаточное потребление этого вещества с поддержанием здоровья нервной системы.

Обзор научных работ, опубликованный в журнале Proceedings of the Nutrition Society, свидетельствует, что фолат и другие витамины группы B играют важную роль в работе мозга на всех этапах жизни – от детства до пожилого возраста. Особенно заметно их влияние на когнитивные функции в процессе старения.

"Фолат может положительно влиять на когнитивные функции. Он важен для нормального функционирования всей нервной системы, поэтому недостаток этого витамина может способствовать старению мозга", – подчеркивает Янг.

Дополнительные доказательства в пользу листовой зелени предоставило исследование с участием 960 взрослых людей без признаков деменции. Его результаты показали, что участники, ежедневно употреблявшие как минимум одну порцию таких овощей, медленнее теряли память и реже сталкивались со снижением когнитивных способностей по сравнению с теми, кто почти не включал зелень в свой рацион.

Специалисты подчеркивают, что листовая зелень не является гарантией защиты от болезни Альцгеймера, однако она может стать важной составляющей рациона для поддержания здоровья мозга. Если привычные салаты кажутся однообразными, стоит поэкспериментировать с различными рецептами на основе кейла, шпината или других видов зелени, чтобы сделать питание не только полезным, но и разнообразным.

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