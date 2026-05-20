7 продуктов, которые могут защитить мозг от старения и деменции

Питание играет важную роль не только для физического здоровья, но и для работы мозга. Ученые все чаще находят связь между ежедневным рационом и риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

Видео дня

Некоторые продукты могут ускорять когнитивное старение, тогда как другие помогают дольше сохранять память, концентрацию и ясность мышления. Эксперты назвали eatthis.com несколько пищевых привычек, которые могут поддержать здоровье мозга и снизить риск возрастных изменений.

Научные работы связывают чрезмерное потребление сахара и трансжиров с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. В то же время диеты, основанные на растительных продуктах, полезных жирах и натуральных ингредиентах, демонстрируют положительное влияние на память и концентрацию.

В частности, популярность приобрели средиземноморская диета и система питания MIND. Они не только обеспечивают организм питательными веществами, но и могут замедлять возрастные изменения мозга. Исследователи считают, что некоторые продукты содержат компоненты, способные естественным образом защищать нервную систему от дегенеративных процессов.

Добавляйте в меню больше листовой зелени

Шпинат, капуста кейл, салат и другая зелень содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Именно эти продукты учёные всё чаще связывают с защитой мозга от когнитивного спада.

Во время одного из исследований участникам сканировали мозг после соблюдения средиземноморского типа питания. Люди, которые регулярно ели больше зеленых овощей и других растительных продуктов, имели значительно меньше признаков возрастных изменений мозга по сравнению с другими.

Чаще ешьте рыбу

Польза рыбы давно известна, но особое внимание ученые уделяют омега-3 жирным кислотам. Именно они могут поддерживать здоровье мозга и помогать снизить риск деменции.

Исследования показали, что низкий уровень омега-3 связан с ухудшением памяти и повышенной вероятностью развития болезни Альцгеймера. Другие научные работы также подтвердили: люди, которые регулярно употребляют рыбу, реже сталкиваются с возрастными когнитивными нарушениями.

При этом эксперты отмечают, что пищевые добавки не дают такого эффекта, как натуральные продукты. Омега-3, полученные непосредственно из рыбы, усваиваются организмом значительно лучше.

Замените другие жиры оливковым маслом

Несмотря на популярность кокосового или орехового масла, именно оливковое остаётся одним из лучших вариантов для поддержания здоровья мозга.

В масштабном исследовании с участием более 92 тысяч человек ученые выяснили, что те, кто регулярно использовал оливковое масло, имели на 29% ниже риск смерти от деменции и других неврологических заболеваний по сравнению с людьми, которые почти его не употребляли.

Поэтому домашние заправки для салатов или добавление оливкового масла в блюда могут принести пользу не только сердцу, но и мозгу.

Ешьте больше ярких овощей и фруктов

Разноцветные овощи и фрукты содержат флавоноиды – природные соединения, которые помогают защищать клетки мозга от повреждения.

В исследовании, которое длилось 20 лет и охватило более 77 тысяч человек, ученые установили: участники, чей рацион был богат флавоноидами, лучше сохраняли когнитивные функции с возрастом.

Лучший источник этих веществ – продукты насыщенных цветов: ягоды, виноград, цитрусовые, брокколи, красный перец и другие овощи и фрукты.

Не забывайте о ягодах

Ученые все чаще называют ягоды одним из лучших продуктов для поддержания работы мозга. Они богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые могут замедлять старение нервной системы.

Исследователи выяснили, что регулярное потребление ягод помогает бороться с окислительным стрессом и даже частично нейтрализует негативное влияние жирной пищи на организм.

Еще одно исследование показало: у людей, которые часто ели ягоды, психическое состояние ухудшалось значительно медленнее.

Чаще ешьте грецкие орехи

Орехи давно считают полезными для здоровья, но именно грецкие орехи учёные выделяют отдельно. Они содержат вещества, помогающие уменьшать воспаление и окислительные процессы в организме.

Исследования показали связь между регулярным употреблением грецких орехов и более низким риском деменции и депрессии. Интересно, что положительный эффект наблюдался именно у тех, кто ел грецкие орехи, а не просто смесь различных орехов.

Также ученые обнаружили, что орехи могут помогать женщинам старшего возраста дольше сохранять ясность мышления.

Увеличивайте количество бобовых в рационе

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые не только обеспечивают организм белком и клетчаткой, но и могут положительно влиять на мозг.

Во время исследования в Италии с участием людей в возрасте от 65 лет те участники, которые чаще ели бобовые, показали лучшие результаты в тестах на память и когнитивные способности.

Эксперты считают, что регулярное потребление бобовых может стать одним из простых способов поддержать здоровье мозга в старшем возрасте.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки улучшают работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.