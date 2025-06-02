'Настоящее оружие в борьбе за здоровье': чем особенный датский хлеб и почему говорят, что он спасает от рака

Датский хлеб ругброд (rugbrød) богат клетчаткой и считается более здоровой альтернативой белому хлебу. Темный и плотный цельнозерновой ржаной ругброд изготовляется на натуральной закваске и является основой многих датских блюд.

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Он будет вашим союзником в заботе о пищеварительной системе и поддержании здорового веса. Кроме того, компоненты ругброда имеют потенциал в снижении риска некоторых типов рака. OBOZ.UA рассказывает, в какими свойствами обладает традиционный датский хлеб и как испечь его дома.

Ругброд – плотный, влажный и "живой" хлеб на закваске с выраженным вкусом. В его состав входит цельнозерновая ржаная мука, а также семена подсолнечника, льна и иногда орехи, что придает уникальную консистенцию и слегка кисловатый вкус.

Процесс ферментации влияет на вкусоароматические свойства, и такой хлеб способен поддерживать здоровье кишечника.

Исследование Университета Куопио в Финляндии, проведенное в 2000 году, говорит о том, что ржаной хлеб на закваске может улучшить работу кишечника и уменьшить дискомфорт при пищеварении, особенно у людей с легкой степенью непереносимости глютена. Именно эта естественная ферментация делает датский хлеб более легким для усвоения по сравнению с традиционным пшеничным, передает Interia.

Какие полезные свойства у ругброда?

В 2010-м ученые из Лундского университета в Швеции установили, что регулярное употребление ржаного хлеба улучшает толерантность к глюкозе, регулирует гормоны, отвечающие за аппетит, и даже уменьшает воспалительные процесс в организме.

Благодаря высокому содержанию клетчатки – около 6 г на 100 г – ругброд поддерживает перистальтику кишечника, обеспечивая чувство сытости и помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

"Это гораздо больше, чем просто вкусное дополнение к еде – это настоящее оружие в борьбе за здоровье", – написали в Interia.

Как известно, клетчатка:

– способствует регулярному стулу (что снижает время контакта канцерогенов с кишечником);

– поддерживает микробиом, образование полезных короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), обладающих противовоспалительным действием;

– уменьшает риск колоректального рака (онкологического заболевания толстой кишки).

Наличие бета-глюканов, особых видов клетчатки, снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье кишечника, выступая в качестве пребиотика для полезных бактерий.

Рожь содержит лигнаны. Это фитоэстрогены, которые могут:

– действовать как антиоксиданты и поддерживают иммунную систему;

– потенциально уменьшать риск гормонозависимых раков (грудь, простата), хотя исследования в этой области продолжаются.

Ругброд содержит витамины группы В, железо, магний и цинк.

Пищевая ценность датского хлеба

По сравнению с пшеничным, датский хлеб имеет более низкий гликемический индекс (примерно 50 против 70 у белого хлеба), что означает более медленное повышение уровня сахара в крови.

На 100 г ругброда приходится примерно:

– 259 ккал;

– 6 г клетчатки (23% от рекомендуемой нормы);

– 8,5 г белка;

– 2,6 мг железа (19% суточной нормы);

– 38 мг магния (10% суточной нормы);

– 1,3 мг цинка (13% суточной нормы).

Ругброд идеально подойдет для людей, у которых есть проблемы с пищеварением либо избыточным весом.

Рецепт датского хлеба, вдохновленный скандинавскими традициями

Ингредиенты:

– 500 г цельнозерновой ржаной муки;

– 200 г семян подсолнечника;

– 100 г льняного семени;

– 100 г овсяных хлопьев;

– 1 столовая ложка соли;

– 700 мл теплой воды;

– 200 г готовой активной ржаной закваски.

Дополнить рецепт можно семенами тыквы или тмина.

Для начала в большой миске нужно объединить все сухие ингредиенты: цельнозерновую ржаную муку, семена (подсолнечника, льна либо другие), овсяные хлопья и соль.

К этой массе добавьте воду и ржаную закваску. Тщательно перемешайте до образования однородного липкого теста.

Это массу переложите в форму (диаметром около 30 см), застеленную бумагой для выпечки. Поверхность выровняйте, накройте форму влажной тканью и поставьте в теплое место на 12–16 часов, чтобы тесто поднялось.

Выпекать хлеб нужно при температуре 180°C в течение 1,5 часов, пока верх не станет слегка твердым.

После духовки достаньте хлеб из формы и дайте ему полностью остыть, прежде чем нарезать.

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