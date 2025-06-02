Белый хлеб в вашем рационе: как он влияет на мозг, вес и аппетит

Белый хлеб – привычный продукт на столе многих людей. Однако за его приятным вкусом могут скрываться опасные для здоровья последствия.

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Современные исследования все чаще обращают внимание на то, как хлеб влияет на организм. Издание eatthis.com рассказывает, что на самом деле происходит с телом, когда вы регулярно едите белый хлеб.

Уровень глюкозы резко повышается

Белый хлеб содержит большое количество быстрых углеводов и практически не имеет других ценных питательных веществ. По информации из журнала Diabetes Care, гликемический индекс (ГИ) белого хлеба составляет 75 – это довольно высокий показатель, если учесть, что максимальное значение - 100 (соответствует чистой глюкозе). ГИ указывает, насколько быстро продукт вызывает повышение уровня сахара в крови. Например, для сравнения: у цельнозернового хлеба этот показатель – 53, а у нута – всего 28.

Как объясняют в Гарвардском университете, постоянные колебания уровня сахара в крови из-за продуктов с высоким ГИ могут способствовать развитию диабета 2 типа, сердечно-сосудистых болезней и ожирения.

Возможное увеличение веса

Частое употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может приводить к набору массы тела. Ученые доказывают, что диеты, основанные на медленных углеводах и содержащие меньше продуктов с высоким ГИ, способствуют лучшему контролю инсулинового ответа и глюкозы в крови, а также облегчают похудение.

Возникает "туман в голове"

Если ты вдруг чувствуешь, что тебе трудно сосредоточиться или вспомнить нужное слово - возможно, причина в том, что ты только что съел тост. В исследовании, напечатанном в Journal of Alzheimer's Disease, анализировали данные более 1200 человек в возрасте от 70 до 89 лет. Оказалось, что те, кто употреблял больше углеводной пищи - в частности белого хлеба, – вдвое чаще имели когнитивные расстройства или симптомы деменции по сравнению с теми, кто ел меньше углеводов.

Вы останетесь голодными

В белом хлебе почти нет ни белка, ни клетчатки, ни полезных жиров. Именно эти компоненты отвечают за длительное ощущение сытости. Из-за их отсутствия организм быстро снова подает сигнал о голоде. В исследовании, опубликованном в журнале Appetite, обнаружили: люди, которые потребляли белый хлеб, во время следующего приёма пищи съедали примерно на 500 калорий больше, чем те, кто ел цельнозерновой хлеб.

Однако некоторую пользу он все же имеет

Не всё так плохо: хотя белый хлеб и считается высокообработанным продуктом, часть полезных веществ к нему всё же возвращается благодаря обогащению. Согласно регламенту FDA, в белый хлеб часто добавляют витамины и минералы: железо, фолиевую кислоту, витамины группы B – рибофлавин, тиамин, ниацин, а иногда еще и кальций.

Эти элементы бесспорно важны для организма, однако не стоит делать белый хлеб основным источником этих веществ. Питание должно быть сбалансированным и включать продукты, богатые природными витаминами, которые, как советуют эксперты, стоит есть ежедневно.

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