Насыщенный график на пенсии: как активности улучшают качество жизни после 60

Кажется, что жизнь на пенсии должна быть простой. После лет, проведенных в исполнении обязанностей, пожилые люди, несомненно, заслуживают отдыха.

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Однако исследование, опубликованное в Journal of Gerontology, свидетельствует, что разнообразие активностей положительно влияет на психологическое благополучие. Другое исследование, опубликованное в Innovation in Aging, показало, что занятость проектами и хобби помогает поддерживать здоровую память и учебные навыки. Больше об этом пишет eatthis.com.

Больше активностей – больше эмоций

Исследователи отмечают, что занятость разнообразными хобби и задачами вызывает поток как положительных, так и негативных эмоций. Хотя отрицательные эмоции могут не казаться заманчивыми, авторы исследования утверждают, что иногда полезно выходить из своей зоны комфорта.

"Ощущение разнообразия эмоций адаптивно и положительно влияет на здоровье, поскольку это свидетельствует о более сбалансированной оценке жизни", - объясняет соавтор исследования Сумми Ли.

Исследовательская группа провела опрос примерно 3000 взрослых всех возрастов об их ежедневных занятиях и эмоциях. Оказалось, что между разнообразием активностей и эмоциональным разнообразием существует четкая корреляция. Однако участники старше 60 лет продемонстрировали гораздо меньшее эмоциональное разнообразие, чем младшие респонденты. Это указывает на то, что людям после 60 лет полезно иметь насыщенный график и пробовать новые занятия, даже если это иногда вызывает разочарование или раздражительность.

Открытость к новым хобби и переживание трудностей или вызовов приведет к большему эмоциональному разнообразию и в результате к улучшению здоровья.

Исследование

Все участники были признаны в целом здоровыми и хорошо образованными. Каждый респондент сообщил, как часто они занимаются такими видами деятельности как оплачиваемая работа, отдых, общение с детьми, домашние дела, физическая активность, волонтерство и помощь другим. В течение восьми дней участники подробно описывали свое расписание. Также они отчитывались об эмоциях, которые испытывали в течение дня.

Эмоциональное разнообразие

Оценка эмоционального разнообразия была распределена на 13 категорий положительных и 14 категорий негативных эмоций. Положительными эмоциями считались: удовольствие, жизнерадостность, спокойствие, умиротворение, бодрость, хорошее настроение, экстремальное счастье, энтузиазм, внимательность, гордость, активность, близость к другим, причастность и уверенность. Отрицательные эмоции включали разочарование, чувство бессилия, глубокую уныние, ничтожество, нервозность, тревожность, безнадежность, страх, раздражительность, стыд, уныние, одиночество и гнев.

Почему эмоциональное разнообразие важно?

Профессор Ли предполагает, что пожилые люди имеют меньшее эмоциональное разнообразие, поскольку они, как правило, занимаются меньшим количеством различных видов активности, чем молодежь. Работа и общение с детьми привычны для взрослых среднего возраста, но редко встречаются среди людей старше 60 лет. Но не стоит думать, что для этого нужно тратить весь день на новые начинания – просто попробуйте время от времени добавлять что-нибудь новое к своей жизни.

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