Натуральные средства для лица, которые помогут избежать появления морщин

С возрастом мелкие и глубокие морщинки становятся заметнее. Хотя существуют кремы для решения этих проблем, включение натуральных средств в вашу ночную процедуру по уходу за кожей также может дать эффективные результаты. News Bytes рассказал о домашних средствах, помогающих бороться с морщинами.

Кокосовое масло

Органическое кокосовое масло – ценный актив в вашей борьбе с морщинами. Оно обеспечивает глубокое увлажнение, гидратацию и восстанавливает упругость кожи. Перед сном возьмите небольшое количество органического кокосового масла и мягко вотрите его круговыми движениями.

Авокадо

Сделайте питательную маску для лица, размяв мякоть авокадо до однородной пастообразной консистенции. Добавьте немного йогурта и нанесите смесь тонким слоем на лицо, остальное храните в герметичном контейнере. Для достижения оптимальных результатов используйте эту процедуру дважды в неделю.

Алое вера

Алоэ вера может похвастаться высокой концентрацией яблочной кислоты, которая, как известно, улучшает эластичность кожи. Нанесите гель из свежесобранных листьев растения на кожу, дайте ему подсохнуть примерно 15 минут, а затем смойте. Для дополнительного эффекта смешайте его с растительным маслом витамина Е.

Оливковое масло

Кроме глубоко увлажняющих свойств, оливковое масло богато жирными кислотами Омега-3, известны своим противовоспалительным действием и пользой для здоровья кожи. Перед сном мягкими массирующими движениями нанесите несколько его капель на лицо круговыми движениями. После пробуждения смойте.

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