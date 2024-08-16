Научные исследования свидетельствуют: ежедневные вредные привычки сокращают продолжительность жизни

Догадывались ли вы, что пренебрежение зубной гигиеной может оказать негативное влияние на ваше долголетие? Или что чрезмерное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем?

Возможно, вы не задумывались, но даже популярные энергетические батончики, о которых существует много исследований, могут влиять на продолжительность вашей жизни. Издание eatthis.com рассказывает о повседневных привычках, которые могут сократить вашу жизнь.

Обработанные продукты занимают треть вашего рациона

Согласно масштабному исследованию с участием более 45 тысяч человек старше 50 лет, получавших треть своих калорий из обработанных пищевых продуктов (в частности, куриных нагетсов, быстрых завтраков, лапши быстрого приготовления, энергетических батончиков и напитков, упакованных закусок и продуктов промышленной переработки). на 14% выше риск преждевременной смерти.

Чрезмерное потребление соленой пищи

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации, примерно 45% смертей, связанных с болезнями сердца, диабетом второго типа и инсультами, вызваны чрезмерным или недостаточным потреблением десяти определенных продуктов и питательных веществ. В список входят фрукты, овощи, орехи и семена, цельнозерновые продукты, необработанное красное мясо, переработанное мясо, сладкие напитки, полиненасыщенные жиры, омега-3 жира из морепродуктов и натрий. Чрезмерное потребление соли оказалось самым большим нарушителем, связанным с почти 10% смертей, вызванных диетой.

Злоупотребление алкоголем

Исследование, опубликованное в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica, выявило, что те, кто из-за алкогольного расстройства нуждается в госпитализации, могут сократить свою жизнь на 28 лет. По данным экспертов клиники Mayo, симптомами алкогольного расстройства могут быть сильная зависимость, тревожность, потливость, дрожь, тошнота, отказ от удовольствий, высокая терпимость к алкоголю.

Другое исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что регулярное потребление алкоголя повышает риск сердечной недостаточности, инсультов, аневризм и сокращает продолжительность жизни вне зависимости от пола. Взрослые, которые пьют от 7 до 14 напитков в неделю, могут сократить свою жизнь на шесть месяцев, тогда как выпивающие более 25 напитков в неделю рискуют потерять 4-5 лет жизни.

Пренебрежение зубной нитью

Специалисты клиники Mayo отмечают, что плохая гигиена полости рта связана с такими серьезными заболеваниями, как эндокардит, сердечно-сосудистые болезни и пневмония. Один из лучших способов предотвратить эти проблемы – ежедневное использование зубной нити.

Другие исследования подтверждают связь между гигиеной зубов и долголетием. К примеру, в исследовании 57 000 пожилых женщин, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, было установлено, что болезни десен и потеря зубов связаны с более высоким риском преждевременной смерти. Как пояснил доктор медицинских наук, кардиолог Сатджит Бхусри "болезни десны и потеря зубов – это маркеры общего ухудшения здоровья и смертности".

Отсутствие физических упражнений

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что отсутствие физической активности повышает риск преждевременной смерти даже больше, чем сердечные заболевания, диабет или курение.

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