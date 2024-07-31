Назойливое ворчание: стоит ли ложиться спать голодным, чтобы похудеть

Идея ложиться спать голодным – это не просто миф. Некоторые считают, что этот метод помогает избавиться от лишних килограммов.

Однако совсем не обязательно пропускать ужин, стоит лишь ограничить потребление калорий в определенное время вечера. Диета, включающая богатую клетчаткой и полезные жиры пищу, не должна заставлять вас чувствовать себя голодными, объясняет eatthis.com.

Однако урчание в желудке может быть неизбежным, особенно если вы только начали соблюдать новый пищевой режим или имели интенсивную тренировку в тот день.

Влияние времени приема пищи

Некоторые люди отказываются от еды после определенного времени вечером в надежде похудеть. Дело в том, что засыпание сразу после сытного ужина может повлиять на пищеварение. В то же время голодание перед сном может привести к ночному голоду, что негативно повлияет на качество сна.

Действительно ли ложиться спать голодным – может ли эта привычка нанести больше вреда, чем пользы? Эксперты по диетологии и похудению рассказывают, следует ли игнорировать ночные приступы голода.

Вредно есть перед сном

"Переполненный желудок перед сном может привести к повышению уровня инсулина и сахара в крови, что способствует увеличению веса", – отмечает диетолог Джим Уайт.

Лиза Дэвис, специалист по вопросам питания, соглашается: "Потребление большого количества пищи поздно вечером повышает риск ожирения и кардиометаболических заболеваний", – объясняет она.

Воздействие голода на сон

"Когда дело доходит до похудения, ложиться спать чуть-чуть голодным может быть полезным, поскольку это поддерживает низкий уровень гормонов, таких как инсулин, что способствует снижению веса", – говорит Дэвис. Она также предостерегает, что сытный ужин перед сном оказывает противоположный эффект.

Однако есть и другая сторона медали. "Проблема голода перед сном в том, что это может мешать качественному сну. Исследования показывают, что недостаток сна связан с повышенным голодом и увеличением веса. Тело стремится компенсировать дефицит энергии из пищи", – объясняет Уайт.

Общие рекомендации

"Я никогда не рекомендую людям делать что-нибудь, когда они голодны, особенно ложиться спать", – говорит диетолог Натали Риццо.

Приступы голода могут помешать полноценному отдыху, что может привести к увеличению веса. Небольшой перекус перед сном может помочь контролировать вес.

"Некоторые исследования показывают, что употребление небольших, богатых питательными веществами закусок около 150 калорий не влияет на вес. Сочетание физических упражнений и здоровых перекусов перед сном способствуют снижению веса", – отмечает Уайт.

Как определить, следует ли есть перед сном?

Дэвис советует оценить свой голод по шкале от 1 до 10. Если голод на уровне пяти или ниже, достаточно выпить стакан воды и лечь спать. Если голод достигает шести или более, следует съесть небольшую закуску примерно на 100-200 калорий.

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