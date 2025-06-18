Назван напиток, который помогает быстрее заснуть: утром будете полны сил

Всем знакомо ощущение, когда ложишься спать, а мысли начинают бегать в голове, не давая заснуть. Бессонница может испортить не только ночь, но и весь следующий день.

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Но есть естественный способ дать себе покой - достаточно чашки правильного напитка перед сном. Как рассказывает OBOZ.UA, в данном случае речь идет о проверенном и абсолютно натуральном средстве - настой мелиссы.

Мелисса известна еще с древних времен как трава с мягким успокаивающим действием. Ее аромат и свойства помогают снять нервное напряжение, уменьшить тревожность и настроить тело на глубокий, качественный сон. А утром - вместо усталости и апатии - просыпаешься с ощущением легкости и готовности к новому дню.

Особенно полезной мелисса станет тем, кто страдает хроническим стрессом, испытывает сложности с засыпанием или регулярно просыпается среди ночи. Настой из этой травы успокаивает не только нервную систему, но и положительно влияет на желудок. Она обладает спазмолитическим эффектом, помогает при легких болях в животе, вздутии и других неприятных состояниях пищеварительной системы.

Кроме того, мелисса богата флавоноидами и фенольными кислотами - природными антиоксидантами, которые защищают клетки от стресса и оказывают противовоспалительное действие.

Настой мелиссы имеет приятный мягкий вкус с едва уловимой лимонной ноткой. Его приятно пить даже без подсластителей, но по желанию можно добавить немного меда или лимона.

Для приготовления достаточно залить 1,5 столовые ложки сушеной мелиссы горячей водой (около 90-95°C) и дать настояться 10 минут. Можно также использовать свежие листочки - примерно 2 столовые ложки на чашку.

Рекомендуется пить настой за 30-60 минут до сна. Это позволит организму успокоиться перед сном и подготовиться к отдыху. При этом он не станет проблемным для мочевого пузыря, а необходимость сходить в туалет не разбудит вас.

Хотя мелисса безопасна и ее действие мягкое, ее следует использовать умеренно - как и любую траву. Если вы потребляете настой ежедневно, делайте перерыв на несколько дней каждые 2-3 недели.

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