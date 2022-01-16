Назван витамин, недостаток которого может привести к болезни Альцгеймера
Витамин В12 необходим для здорового функционирования организма. Если его уровень низок – резко повышается риск возникновения сердечного приступа, болезни Альцгеймера и инфекционных заболеваний.
Как рассказал порталу Sözcü специалист по внутренним болезням, профессор Осман Эрк (Osman Erk), витамин В12 не синтезируется в организме человека самостоятельно, а потому должен поступать извне, вместе с едой. Он подчеркнул, что витамин содержится исключительно в продуктах животного происхождения.
Эрк рассказал, что B12 способен укрепить память, иммунитет, поддержать здоровье сердца, он же является одним из основных витаминов в период пандемии.
Специалист отметил, что получить данный витамин из продуктов стало сложнее. Всему виной чрезмерное использование в аграрном секторе пестицидов, интенсивное воздействие на почву синтетических удобрений, отсутствие отдыха для почвы. В таких условиях, рассказал Эрк, значительно снизилось число бактерий, способных синтезировать В12.
"У животных, которые теперь выращивают на кормах без использования органических удобрений, уровень витамина В12 также снижается", – сказал специалист.
Он добавил, что негативно воздействуют на продукты содержащие его: обработка, хранение, нарезка, изготовление полуфабрикатов. Такие процессы, подчеркнул эксперт, значительно снижают пищевую ценность продуктов.
Профессор рассказал, что нехватка В12 ведет к ряду симптомов и понять, что в организме возник дефицит данного витамина можно, если человек испытывает: постоянную усталость, он стал забывчивым, рассеянным, он не может сконцентрироваться на выполнении задач, он плохо контролирует движения, у него нет аппетита, его тревожит бессонница, головокружения, онемение конечностей, у него наблюдается отечность языка, ожирение, одышка, бледность кожи, а во многих ситуациях, он начинает чувствовать себя глупым из-за снижения интеллектуальных способностей.
Эрк подчеркнул, что многие люди с возрастом сталкиваются с дефицитом данного витамина, так как организму с годами тяжелее усваивать В12.
"Это происходит потому, что структура и функции желудка, как и всех других органов, нарушаются", – пояснил эксперт.
Это ведет к дефициту полезных аминокислот и накапливанию в крови гомоцистеина, который увеличивает риск развития сердечного приступа и причиняет вред здоровью кровеносных сосудов головного мозга и нервов.
В перспективе это означает – расстройство неврологических и психологических функций, ослабление иммунитета.
"Этот витамин делает организм устойчивым к вирусам и бактериям, является защитным щитом в том числе от коронавируса", – сказал эксперт.
Витамин В12 содержится в субпродуктах, таких как печень, селезенка, морепродуктах, таких как устрицы, креветки, в форели, сельди, скумбрии, тунце, а также в яйцах, молоке, йогурте, сыре.Как проводится лечение
Чтобы понять, что проблема в организме именно из-за нехватки В12 – необходимо сделать анализ кровь.Нужно ли принимать добавки
Препараты с витамином В12 часто используют без надобности и сверх меры с представлением о том, что это "укрепляет мозг", "помогает от слабоумия", "предотвращает инсульт". Людям с нормальным уровнем витамина В12 эти препараты не рекомендуются, но сбалансированное питание и включение в рацион продуктов с В12 – необходимо.
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