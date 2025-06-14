Названа специя, которая улучшает работу мозга и может снизить риск деменции

В разных кухнях мира розмарин используется для приготовления рыбы, мяса, супов, овощей и даже десертов. Ароматная трава из Средиземноморья может не только улучшить вкус блюда, но и очень положительно повлиять на состояние здоровье.

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Эта специя улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и укрепляет печень. А недавние исследования показали, что розмарин может снизить риск слабоумия и улучшить память. OBOZ.UA узнал как розмарин может улучшит работу мозга и может снизить риск деменции.

Исследования показали, что люди, вдыхавшие аромат розмарина, лучше справлялись с задачами на память, чем те, кто этого не делал. Ученые подозревают, что положительное воздействие травы на мозг может быть обусловлено несколькими механизмами.

Прежде всего, вещества, содержащиеся в розмарине, улучшают кровообращение, благодаря чему мозг лучше насыщается кислородом и питается. Специя также оказывает успокаивающее действие и снижает стресс, который ухудшает способность запоминать. Исследования также показали, что розмарин содержит соединения, которые работают вместе с нейротрансмиттерами в мозге и предотвращают распад вещества, которое отвечает за лучшее функционирование центральной нервной системы. Предполагается, что это один из ключевых механизмов, задерживающих старение мозга.

Мощные антиоксиданты, содержащиеся в розмарине, оказывают значительное воздействие на здоровье. Они защищают мозг от стресса, который повреждает нейроны и способствует нейродегенеративным заболеваниям.

Карнозная кислота считается одним из самых мощных антиоксидантов, обнаруженных в розмарине. Ученые разработали ее стабильную версию и использовали ее в первой фазе клинических испытаний на крысах. Оказалось, что вещество увеличивало количество синапсов (связей между нейронами) и в то же время уменьшало количество вредных белков, таких как амилоид, который, как подозревают, вызывает болезнь Альцгеймера.

Свежий розмарин самый полезный и вкусный, поэтому стоит выращивать траву в горшке круглый год. Специя придает вкус многим блюдам. Лучше всего добавлять ее к жареному мясу, рыбе или картофелю. Также она подходит для приготовления супов, соусов и даже тортов и десертов.

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